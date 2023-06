La Juve lo riporta in Italia: bianconero grazie a McKennie

I bianconeri preparano lo scambio per riportare il talento italiano in Serie A. Ecco come si sta muovendo la Vecchia Signora

La Juventus è pronta a mettere a segno i primi colpi in vista della nuova stagione. I bianconeri sono intenzionati a cambiare molto e dovranno essere bravi a piazzare i tanti esuberi, che rientreranno dai prestiti.

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Kulusevski, sempre più vicino alla permanenza al Tottenham, con la Vecchia Signora che incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Non c’è spazio a Torino, chiaramente, anche per Arthur e McKennie, pronti a fare subito le valigie.

Proprio l’americano potrebbe aver trovato già la sua nuova destinazione. Il calciatore reduce dall’esperienza al Leeds, non proprio positiva, con la retrocessione in Championship, può infatti trasferirsi in Turchia. Secondo quanto riportato stamani da ‘Il Messaggero’, infatti, McKennie potrebbe rappresentare la pedina di scambio per Nicolò Zaniolo, oggi al Galatasaray. Entrambi, con una valutazione sui 35 milioni di euro, si scambierebbero la maglia, accontentando le parti. Si ipotizza un doppio prestito.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: tanti movimenti a centrocampo

L’ex Roma ha voglia di tornare subito in Italia e la Juventus è tornata ad essere la pista più calda. A gennaio i bianconeri hanno avuto le mani legate per via delle note vicende, ma ora l’affare potrebbe davvero diventare possibile.

Durante l’ultima sessione di mercato ci ha pensato anche il Milan a Zaniolo, ma senza Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe essere più complicato un suo approdo a Milano.

La Juventus dunque è a lavora soprattutto per sistemare il centrocampo. Innanzitutto dovrà capire su quali giovani, già in rosa, puntare. Ma al momento la situazione più calda riguarda Rabiot: i bianconeri hanno voglia di avere ancora in rosa il francese, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Da un suo addio definitivo possono dipendere anche altri arrivi. Non è un segreto d’altronde che la Juventus sia sulle tracce di Frattesi, come l’Inter e la Roma. Ieri il centrocampista ha ribadito la volontà di rimanere in Italia. Attenzione anche a Sergej Milinkovic-Savic, un sogno mai davvero tramontato.