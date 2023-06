Da Chukwuemeka a Gagliardini: ecco l’obiettivo del Milan | CM.IT

Le ultime sul mercato rossonero: Furlani e Moncada a lavoro per trovare le giuste soluzioni per Stefano Pioli

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. E’ un periodo di assestamento per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che da un paio di settimane hanno raccolto la pesante eredità di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Sono stati, così, giorni intensi quelli appena trascorsi, con diversi affari naufragati e altri che si stanno scaldando. Ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Kamada continua ad essere una priorità per il Milan, che conta di chiudere l’affare una volta risolti i problemi burocratici degli agenti. Sul taccuino dei rossoneri ci sono inoltre anche Thuram, per il quale il Diavolo ha premuto il piede sull’acceleratore, come scritto su queste pagine, e Samuel Chukwueze.

Calciomercato Milan, il punto sul centrocampo

Furlani e Moncada stanno, inoltre sondando il mercato alla ricerca di almeno un centrocampista che possa rafforzare l’organico di Stefano Pioli.

Loftus-Cheek, al momento, è stato messo in standby, è ritornato di moda, invece, Chukwuemeka che piace tanto a Moncada. Il Chelsea, però, non appare propenso a perdere il controllo sul giocatore. Come detto, in questi giorni sono stati fatti tanti nomi per la mediana rossonero, anche quelli di Roberto Gagliardini, che il prossimo 30 giugno si svincolerà dall’Inter, e di Morten Hjulmand del Lecce. Al momento, però, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, i due profili non sono sul taccuino dei rossoneri. Sono certamente altre, dunque, le priorità in casa Milan.