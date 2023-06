Napoli, De Laurentiis lascia o raddoppia? La vendita sarà record

Aurelio De Laurentiis mollerà la presa o raddoppierà? Tanti scenari in casa Napoli, con Osimhen protagonista assoluto.

Annunciato il nuovo allenatore, il Napoli deve programmare la prossima stagione con l’obiettivo non semplice di difendere lo Scudetto. Tanti i nodi da sciogliere sulla squadra, nonostante Aurelio De Laurentiis abbia dichiarato di voler mantenere l’ossatura della formazione Campione d’Italia.

Il primo dubbio è chiaramente legato al futuro di Kim Min-Jae, ormai dirottato verso terre straniere. Un anno trionfante e subito via, con una cessione che potrebbe avvicinarsi a quella cifra record registrata solo qualche anno fa da Gonzalo Higuain. Chi invece può addirittura superarla è Victor Osimhen.

Prossimamente, l’agente dell’attaccante nigeriano si vedrà con il presidente azzurro per definire il futuro del giocatore. In particolare, sarà necessario capire se ci sono le basi per un rinnovo del contratto, con adeguamento dello stipendio, per blindarlo almeno per un’altra stagione. Osimhen non sarebbe contrario alla permanenza, ma è chiaro che stia ascoltando anche le sirene provenienti dall’estero, con Bayern Monaco alla porta, pronto ad investire cifre davvero folli per lui.

Napoli, Osimhen tra rinnovo e addio: la cifra sarà record

De Laurentiis tirerà la corda fin quando potrà. Chi offrirà “solo” 100 milioni di euro per Victor Osimhen sarà respinto. Per cominciare a trattare della cessione del calciatore, il presidente del Napoli ascolterà solo offerte che si avvicinano ad una cifra di 150 milioni di euro. E difficilmente Aurelio mollerà la presa e accetterà sconti. Non lascerà partire il suo bomber così facilmente. Tuttavia, non bisogna escludere in alcun modo che la permanenza sia scontata, nonostante si parli di cifre blu.

Al Napoli tutti sono utili e nessuno è indispensabile. E’ questa la filosofia societaria, che tutto sommato sta funzionando ormai da tante stagioni. Sono partiti Lavezzi, Cavani, Higuain, persino Mertens, miglior marcatore della storia del club. Eppure, gli azzurri hanno sempre trovato la soluzione giusta alla cessione di calciatori importanti. E talvolta sono andati anche a migliorare, vincendo trofei.

Così, Osimhen potrebbe raggiungere due straordinari record: quello di acquisto più costoso e cessione più remunerativa. Infatti, poiché il suo cartellino è costato al Napoli circa 70 milioni di euro, a tre anni dall’operazione, De Laurentiis potrebbe raddoppiare il suo valore.

Napoli, acquisti e cessioni record

Nella storia della società azzurra De Laurentiis è riuscito a compiere dei clamorosi coup de théâtre, come avvenuto per l’annuncio un po’ inaspettato di Rudi Garcia. E Osimhen potrebbe battere Higuain, che per un periodo di tempo ha rappresentato l’acquisto e la cessione record del club.

Infatti, al terzo posto dei giocatori più costosi di sempre troviamo l’ex argentino, che arrivò a Napoli per circa 40 milioni di euro, bonus compresi. Al secondo gradino del podio, invece, c’è Hirving Lozano, sopra il quale il club sperava di aver fatto un colpaccio. Acquistato dal PSV per 45 milioni di euro, ad oggi potrebbe essere ceduto ad una cifra decisamente più bassa. La somma record appartiene ad Osimhen: il Napoli sborsò circa 70 milioni di euro nelle casse del Lille, in un’operazione che ha visto protagonisti anche quattro azzurri trasferiti in direzione opposta.

Nella top 3 delle cessioni record è presente Jorginho, il quale accettò l’offerta del Chelsea nel 2018 e il Napoli incassò circa 57 milioni di euro. Andò molto meglio con la vendita del cartellino di Cavani, trasferitosi a Parigi nel 2013 per quasi 65 milioni di euro. Una cifra clamorosa all’epoca. Resiste ancora oggi, ma traballa, il record di Higuain. Il Pipita lasciò l’azzurro per la Juventus, la quale pagò la clausola rescissoria di 90 milioni di euro. Osimhen ha ampie possibilità di superarlo nettamente e alzare l’asticella.