Inzaghi lo ha comunicato al club: ritorno immediato all’Inter

Focus sul calciomercato nerazzurro: “In questo momento la dirigenza sta facendo delle riflessioni. Dalla Champions 100 milioni”

L’Inter è stata chiara, altrettanto Inzaghi nel vertice andato in scena a inizio settimana in sede nel quale sono state messe a punto le strategie per questo calciomercato estivo.

‘Forte’ di una finale Champions conquistata e giocata alla grande contro la corazzata Manchester City, il tecnico piacentino ha fatto delle richieste ben precise ai dirigenti e allo stesso Zhang: i big non devono essere ceduti. Tra questi c’è Onana, anche se per il portiere camerunese c’è sempre lo ‘spauracchio’ Chelsea, senza dimenticare il Manchester United.

A proposito di big, come non citare Barella, negli ultimissimi giorni accostato con decisione al Newcastle del fondo PIF: “Probabilmente ci sarà anche qualche altro club su di lui – ha detto Fabrizio Biasin nella diretta Twitch di Tv Play – Ma non credo che l’Inter abbia intenzione di liberarsi di un giocatore chiave per la squadra. Inoltre penso che Inzaghi faccia le barricate da questo punto di vista, i sacrificati al massimo possono essere altri”.

Inzaghi si tiene stretto Barella, idem Lukaku. L’allenatore interista ha chiesto espressamente il ritorno del belga, con il Chelsea che però ha respinto la prima offerta di prestito presentata da Ausilio in quel di Londra.

Da Lukaku a Cuadrado e Gagliardini, Biasin: “L’Inter sta facendo delle riflessioni”

“Inzaghi lo rivuole, ma è normale che il Chelsea non voglia fare Babbo Natale – ha spiegato il collega di ‘Libero’ a proposito dell’affare Lukaku – L’anno scorso è stato strappato un prestito a condizioni che si vedono di rado. Siamo solamente all’inizio, in questo momento l’Inter sta facendo delle riflessioni. Va detto che, nonostante i 100 milioni della Champions, non c’è una lira”.

In conclusione Biasin ha bocciato Cuadrado, che qualche rumors ha riaccostato all’Inter visto il suo addio alla Juventus: “Ha caratteristiche importanti, per esempio salta l’uomo che è un problema dell’Inter, però lo vedo in fase calante. È più da campionati esteri”.

Poi non ha escluso la permanenza di Gagliardini a Milano, ma con un cambio di sponda. Dall’Inter al Milan: “Potrebbe starci in una rosa come quella dei rossoneri”.