Gvardiol ‘sogna’ sempre il Real, ma il City si avvicina | CM.IT

I freschi vincitori della Champions League in trattativa col Lipsia per il difensore croato: operazione da circa 100 milioni di euro

Fresco vincitore della Champions League a scapito dell’Inter, il Manchester City è al lavoro per rinforzare ulteriormente una rosa già fortissima, probabilmente la migliore al mondo. Per la difesa, come raccolto da Calciomercato.it, i ‘Citizens’ stanno avanzando a grandi passi verso Josko Gvardiol, tra i più forti giovani centrali del panorama europeo.

Di piede mancino, come necessita Guardiola, nonché schierabile senza problemi in una linea a tre, per Gvardiol si viaggia verso cifre importantissime. Cifre da Premier, appunto, per la gioia del Lipsia che nel 2021 pagò il classe 2002 meno di 20 milioni: dopo due anni si appresta a cederlo per 100 milioni complessivi, da capire se con o senza bonus.

Gvardiol ‘sogna’ sempre il Real Madrid, ma il presidente Perez non ha fin qui mosso passi concreti per il cartellino del croato, uno dei migliori calciatori dell’ultimo Mondiale in Qatar. Una cifra simile a quella che sta per spendere il City ha preferito investirla per Bellingham, senza contare che deve ancora prendere il sostituto di Karim Benzema.

Fino a un annetto fa nel mirino anche di Juventus e Inter, Gvardiol era sull’agenda pure del Bayern, ma i costi dell’operazione hanno spinto i bavaresi a virare su Kim del Napoli.