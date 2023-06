Frattesi non sarà l’unico: l’incastro del Sassuolo con Inter e Juventus | CM.IT

Davide Frattesi, oggetto dei desideri delle grandi di Serie A, potrebbe non essere l’unico pezzo pregiato questa estate a lasciare il Sassuolo sul mercato

Non solo Frattesi. Il nazionale azzurro è senz’altro il diamante pregiato della vetrina del Sassuolo, ma sono diversi i gioielli del club emiliano seguiti sul mercato.

Frattesi è ambito da tutte le big di Serie A e difficilmente lascerà l’Italia come confermato anche dall’Ad Carnevali. La volontà del centrocampista è quella di non volare all’estero, nonostante le ricche proposte dalla Premier League. L’Inter è balzata in testa per l’ex Monza, seguita a ruota dalla Juventus. Senza dimenticare il corteggiamento di Milan, Roma e Napoli per il classe ’99, pronto questa estate al grande salto. Il Sassuolo è pronto a dire addio a Frattesi e nel frattempo incassa anche gli attestati di stima dall’estero per Rogerio. Il laterale brasiliano si è contraddistinto nell’ultima stagione come uno dei terzini sinistri più affidabili del nostro campionato, attirando l’interesse di diverse società straniere. In primis del Borussia Dortmund, alla ricerca di un esterno mancino per sopperire alla partenza di Guerreiro, accasatosi a parametro zero al Bayern Monaco.

Sassuolo, sirene dall’estero per Rogerio: gli scenari sul mercato

Come raccolto da Calciomercato.it, il sodalizio vicecampione di Germania ha effettuato già dei sondaggi concreti per l’ex giocatore della Juventus.

Rogerio, dietro solamente a Theo Hernandez nella speciale classifica dei calciatori più veloci della Serie A sul binario sinistro, in passato è stato seguito anche dal Newcastle che, pur defilandosi adesso, mantiene gli occhi sul 25enne nato a Nobres. Il brasiliano è in scadenza solamente tra un anno e il rinnovo per il momento è in standby: situazione che ha attirato anche altre compagini come Nottingham Forest in Premier e Wolfsburg in Bundesliga. Il Sassuolo senza rinnovo potrebbe dare il via libera alla sua cessione e spera di incassare una somma vicina ai 15 milioni di euro. Intanto Carnevali e il Ds Rossi hanno iniziato a esplorare alcune piste sul lato mancino della difesa di Dionisi in caso di partenza di Rogerio. Dall’Inter nell’affare Frattesi si valuta il profilo di Corrado (in forza alla Ternana ma sul quale i meneghini conservano un diritto di recompra), mentre in casa Juventus gli uomini mercato neroverdi sono vigili sulla situazione di Cambiaso se i bianconeri dovessero aprire alla partenza in prestito dell’ex Bologna. Inoltre nella lista del Sassuolo figurano anche il baby dell’Atalanta Ruggeri e Beruatto del Pisa, quest’ultimo nel mirino pure del Palermo.