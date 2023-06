Asse Inter-Chelsea, il difensore è a Milano: indizio UFFICIALE

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro di mercato tra le due società a Londra per discutere di possibili affari

Si scalda sempre di più l’asse di calciomercato tra Inter e Chelsea. Dopo il blitz guidato da Piero Ausilio dei giorni scorsi andato in scena a Londra, nella giornata odierna – uno dei diversi nomi di cui i due club hanno parlato nelle ultime settimane – ha lanciato un indizio importante sul suo futuro tramite i propri social.

Va ricordato, infatti, che lo scorso mercoledì – in occasione del vertice di Londra – Ausilio aveva incassato una doppia risposta negativa da parte del Chelsea in merito alla possibilità di avere in prestito per la prossima stagione sia Romelu Lukaku che Kalidou Koulibaly. Nei dialoghi portati avanti tra le due società, però, sono stati molteplici i nomi trattati dai due club: dai ripetuti sondaggi degli inglesi per André Onana, a due ‘vecchi’ obiettivi nerazzurri come Chalobah e Loftus Cheek.

In particolare, a riaccendere i riflettori sul proprio futuro, è stato nelle scorse ore lo stesso Trevoh Chalobah. Il centrale inglese, già seguito da Inter e Milan durante la scorsa estate, ha infatti postato una storia che ha immediatamente destato la curiosità dei tifosi nerazzurri. Il difensore di proprietà del Chelsea ha annunciato tramite su ‘Instagram’ di essere appena arrivato a Milano, dopo aver trascorso ad Ibiza i primi giorni di vacanza.

Calciomercato Inter, Chalobah lancia l’indizio di mercato: “Arrivato”

Come se non bastasse la sola presenza in piazza Duomo a Milano a riaccendere le voci sul suo conto, Chalobah ha poi aggiunto insieme ad una bandiera dell’Italia: “Arrivato”.

Alla luce dell’imminente addio di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain a costo zero, Chalobah potrebbe schizzare nuovamente in pole tra gli obiettivi seguiti dai nerazzurri per la difesa. Va ricordato che nelle scorse ore il club interista ha ben impostato l’arrivo di Yann Aurel Bisseck come alternativa a Bastoni. Qualora nei prossimi giorni dovesse partire un affondo anche nei confronti del centrale del Chelsea, ecco che – con il rinnovo di de Vrij e il riscatto di Acerbi – l’Inter andrebbe a completare il proprio reparto arretrato.