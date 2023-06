Inter a un passo dal primo colpo di mercato: ecco chi è Yann Bisseck

La società nerazzurra ha già iniziato a scaldare i motori per la prossima stagione: è praticamente fatta per il trasferimento di Bisseck in nerazzurro, che arriverà come rinforzo della difesa

L’Inter non perde tempo e piazza il primo colpo di mercato. Yann Aurel Bisseck, difensore classe 2000 dell’Aarhus tedesco di origini camerunensi, è pronto a vestire la maglia nerazzurra dopo che l’Inter ha trovato l’accordo con i suoi agenti e con la squadra danese cui pagherà i 7 milioni di euro di clausola.

Giovane talento anche della Nazionale Under 21 tedesca, è un difensore fisicamente importante con i suoi 196 cm di altezza e molto duttile. Può giocare al centro della difesa, a destra o a sinistra e all’occorrenza anche come mediano. Nella difesa di Simone Inzaghi troverebbe posto sulla sinistra, diventando il vice di Alessandro Bastoni, anche se nella difesa a tre dell’Aarhus gioca al centro. Ma in quella posizione l’Inter ha pronto il riscatto di Francesco Acerbi e il rinnovo di Stefan De Vrij. Per la corsia di destra, invece, i nerazzurri vorrebbero portare a Milano Kalidou Koulibaly dal Chelsea.

Nonostante la giovane età, nella stagione appena conclusa ha rappresentato un punto fermo della difesa della squadra danese, con 35 presenze sempre da titolare e sempre per 90 minuti. Inoltre ha portato a casa ben 5 reti e 3 assist, numeri niente male per un difensore. L’Inter ha gli occhi su di lui da diverso tempo ed è ora prontissima a versare 7 milioni nelle casse dell’Aarhus e gustarsi il suo rinforzo in difesa.

Bisseck, punto fermo anche della Nazionale U21

Nel 2016 ha iniziato la sua avventura con la maglia della Nazionale tedesca, in particolare con l’Under-17 per poi passare a quella Under-18 e Under-19.

Grazie alle ottime prestazioni con l’Aarhus ha attirato l’attenzione anche della Nazionale Under-21 e viene convocato per la prima volta a marzo 2022. Viene inoltre inserito nella lista provvisoria per gli Europei di categoria dell’anno seguente.

C’è anche un precedente contro l’Italia. Si tratta dell’amichevole contro l’Italia Under-21 del 19 novembre 2022. Per quella partita ottenne una maglia da titolare nella difesa a 4 accanto a quello che potrebbe essere, nella prossima stagione, un grande rivale: Malick Thiaw, attualmente al Milan.