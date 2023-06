Richieste disattese e un mercato al ribasso: tutta la delusione di Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha espresso delle richieste alla società nerazzurra e le risposte non sono state completamente conformi alle attese: ecco le ultimissime notizie di calciomercato

Quattro trofei in due stagioni: due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. Non solo, una finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola persa per 1-0 per mano del gol realizzato da Rodri.

La scorsa annata invece, c’è stato il passaggio del turno agli ottavi di finale e l’eliminazione contro il Liverpool di Klopp, nonostante la vittoria in casa dei Reds siglata Lautaro Martinez. Dunque, quattro coppe e tante soddisfazioni europee per l’Inter con Simone Inzaghi alla guida che, nella giornata di martedì, ha visto la società per un incontro, ancor prima che per il rinnovo, programmatico in vista della stagione che deve arrivare. Il tecnico nerazzurro ha esposto le sue richieste, come riferito anche da diversi media, in merito ad un rafforzamento della squadra e ad una finestra di calciomercato differente rispetto a quelle che hanno accompagnato le ultime due estati dell’Inter della famiglia Zhang all’insegna dell’austerity.

Calciomercato Inter, la delusione Inzaghi e le mosse future

Sui giornali di oggi si è parlato con grande insistenza di una finestra di calciomercato comunque all’attivo che dovrà chiudere l’Inter alle prese con i debiti della proprietà e del club che generano grande fatica nel compiere spese che potrebbero portare ad un upgrade, magari a cercare di replicare in Europa quanto accaduto in questa stagione, o addirittura migliorarlo. Questa situazione avrebbe portato un po’ di delusione nell’animo di Simone Inzaghi che vorrebbe qualcosa in più per questa estate, ancor prima del rinnovo di contratto con la società nerazzurra.

L’ex allenatore della Lazio ha bene in mente il suo progetto per l’Inter e il rischio di una frizione, come detto anche da Fabrizio Biasin ai microfoni di TvPlay, c’è. Ora resta da vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e quali saranno gli sviluppi fra l’Inter e Inzaghi.