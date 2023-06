Inter, tensione Inzaghi: il tecnico deluso, il retroscena

L’Inter ha iniziato a muovere le pedine sul mercato dopo il summit con Inzaghi, ma trapela una certa delusione da parte del tecnico

Pochissimi giorni per smaltire la delusione della sconfitta in finale di Champions League, per poi ripartire subito. L’Inter vice campione d’Europa si è già messa al lavoro per la prossima stagione, per provare a confermarsi ad alti livelli a livello continentale e in Italia, con il summit con il tecnico Simone Inzaghi che ha aperto le danze. Ma non con i presupposti che l’allenatore avrebbe immaginato.

Su Calciomercato.it, avevamo già raccontato come la priorità in casa Inter non fosse il rinnovo di Inzaghi, discorso che verrà ripreso più avanti. L’incontro è servito per mettere le basi per i prossimi movimenti in entrata e in uscita. Mosse già cominciate con la missione londinese di Ausilio e l’asse con il Chelsea che riguarda la conferma di Lukaku e il tentativo per Koulibaly, operazioni di una certa importanza la cui fattibilità si capirà nei prossimi giorni. Ma la priorità del club appare un’altra, in questo momento.

Inter, Inzaghi mastica amaro: richieste disattese (per ora)

A Inzaghi sarebbe stato fatto capire che per effettuare degli acquisti, occorrano prima alcune cessioni importanti, per una gestione finanziaria equilibrata. Scenari che dal tecnico non sarebbero stati accolti esattamente con il sorriso.

Su Tv Play, il giornalista Fabrizio Biasin aveva anticipato che Inzaghi avrebbe fatto presente le sue richieste per una Inter più competitiva ma che esisteva il rischio di una frizione. Il ‘Corriere dello Sport’ conferma che le aspettative del tecnico erano altre, in vista di una estate che sperava meno sofferta sul mercato. L’allenatore ha senza dubbio rafforzato la sua posizione dopo una annata importante specie in Europa, in cui ha portato alla società introiti insperati. Ma non tutto è andato fin qui come previsto per lui. Gli sviluppi ci diranno se l’Inter avrà margini di manovra per un mercato di spessore, a prescindere da partenze altrettanto pesanti. Come quella di Onana, ad esempio, che Inzaghi vorrebbe evitare.