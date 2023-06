Addio Roma, Kluivert vola in Premier: affare ai dettagli | CM.IT

La Roma sta già iniziando ad inanellare i primi tasselli in vista della prossima stagione. I giallorossi tra acquisti e cessioni pensano già al domani: in ballo anche il destino di Kluivert

La delusione per la finale di Europa League persa contro il Siviglia è già stata messa in archivio dalla Roma di Josè Mourinho, ampiamente focalizzata su quello che verrà nella prossima annata. Il passaggio fondamentale arriva anche dal mercato con i giallorossi particolarmente attivi.

Dall’arrivo di Aouar a quello di N’Dicka, la compagine capitolina inizia a mettere a posto le prime tessere del puzzle in entrata, ma resta particolarmente attenta ed attiva anche per ciò che concerne le uscite. I giallorossi infatti si preparano a salutare ancora una volta chi come Justin Kluivert non è di fatto mai riuscito a dare un contributo corposo alla causa, vivendo svariate annate di prestiti tra Lipsia, Nizza e Valencia.

Proprio in Spagna il figlio d’arte olandese ha assaporato la sua ultima esperienza di campo nell’annata appena conclusa con 8 gol e due assist complessivi con una squadra che ha fatto comunque registrare qualche difficoltà collettiva. Un tentativo di rilancio che fa da preludio ad un nuovo cambio di maglia: Kluivert si avvicina all’approdo in Premier League.

Roma, Kluivert verso la Premier: le ultime sul passaggio al Bournemouth

Nel destino di Kluivert si spalancano le porte del Bournemouth come appreso dalla redazione di Calciomercato.it. L’affare con i rossoneri inglesi è ai dettagli e il classe 1999 olandese si avvicina ad ampie falcate alla sua prima avventura in Premier League.

8/10 milioni le cifre attorno a cui potrebbe girare il colpo in uscita della Roma che inizia quindi a sfoltire i ranghi in vista dell’estate. Con la casacca giallorossa il figlio d’arte ha totalizzato nel complesso 68 presenze con 9 gol e 10 assist prima di un girovagare di prestiti e del prossimo passaggio in Premier League.