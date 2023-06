Juve, tutti gli scambi proposti per Vlahovic: c’è anche l’Inter

Il nome di Vlahovic resta caldo in uscita per la Juventus, i dettagli della maxi proposta ricevuta dai bianconeri con tutti i nomi in ballo

Soltanto 14 gol in 42 presenze totali in stagione, un rendimento di sicuro lontano da quelle che erano le aspettative di tutti. Dusan Vlahovic alla Juventus di fatto non è mai esploso, frenato da problemi fisici, tattici, avviluppato nella durissima annata bianconera. E ora, è sostanzialmente individuato come il primo nome deputato alla cessione.

Vlahovic vuole andare via, ma per il momento il Bayern Monaco, una delle sue opzioni preferite, non ha ancora affondato il colpo, come raccontato da Calciomercato.it. Le incognite ci sono e sono numerose, con la Juve che vorrebbe monetizzare una cifra importante per dare respiro alle casse. Carlo Laudisa della ‘Gazzetta dello Sport’, a TV Play, ha ribadito che la Juventus valuterebbe una cessione innanzitutto per una cifra cash da 80 milioni di euro. Ma altri scenari di calciomercato non sono da escludere.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ci prova per Vlahovic con cinque contropartite. Spunta pure Lukaku

E’ proprio la ‘rosea’ oggi in edicola infatti a fare il punto della situazione sul forcing del Chelsea su Vlahovic. Il numero 9 serbo è l’attaccante individuato dai ‘Blues’ per il rilancio, i londinesi hanno incontrato il ds bianconero Manna nel weekend proponendo diverse contropartite.

Nomi di cui Manna avrebbe poi parlato a pranzo con Allegri per confrontarsi sulle prossime strategie. Sono cinque i profili che il Chelsea avrebbe messo sul piatto. Innanzitutto Lukaku (attualmente in prestito all’Inter dove vorrebbe restare anche il prossimo anno) e Koulibaly, nomi che però economicamente avrebbero un peso piuttosto rilevante sull’ingaggio. Potrebbe eventualmente esserci più margine di manovra per gli altri, uno per ruolo. Il giovane Chalobah in difesa, specie se dovesse arrivare una offerta indecente per Bremer. Loftus-Cheek in mezzo, come centrocampista buono per diversi ruoli. Pulisic sull’esterno, ed è questo il nome che intrigherebbe di più i bianconeri, per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Di Maria.