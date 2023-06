Blitz Juventus e cessione Vlahovic: “Si chiude a 80 milioni”

Focus sul calciomercato Juventus con protagonista non solo il bomber serbo, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla Torino bianconera

Nella diretta Twitch di Tv Play, il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’ Carlo Laudisa ha dato notizie importanti sulla Juventus. In particolare su Dusan Vlahovic, uno dei big che potrebbe lasciare i bianconeri in questo calciomercato estivo.

“Il direttore sportivo della Juve – ha svelato Laudisa – è andato a Londra per ascoltare il Chelsea per Vlahovic“. Il serbo è “tra i giovani più in vista d’Europa e la Juve è vigile – ha aggiunto il giornalista de la ‘rosea’ – Vlahovic va sacrificato per una questione economica senza Europa”. La valutazione del classe 2000 è di “80 milioni di euro“.

Secondo Laudisa, per Vlahovic va tenuto sempre in considerazione anche la pista Bayern Monaco: “È tra i bomber che piacciono ai bavaresi. Ricordiamo che già l’anno scorso il Bayern ha preso dalla Juventus de Ligt, quindi i rapporti tra i due club potrebbero essere un fattore”.

Calciomercato Juventus, attesa per Rabiot: “Il francese ha il pallino tra le mani”

Da Vlahovic a Rabiot, con la Juventus in attesa di una risposta del francese alla proposta di rinnovo alle stesse cifre attuali.

“Se il francese si convincesse a firmare, la Juventus lo terrebbe volentieri. Ha il pallino tra le mani, è probabile che si stia guardando intorno”. Chiosa su Kulusevski, col Tottenham non più obbligato a riscattarlo dato il mancato ingresso in Champions: “Gli ‘Spurs’ vogliono uno sconto” rispetto ai 35 milioni pattuiti un anno e mezzo fa.