Vertice imminente all’Inter: Inzaghi spinge per il pupillo

Dopo la finale di Istanbul e prima del rompete le righe, Inzaghi incrocerà la dirigenza per pianificare la prossima stagione dell’Inter. Gli argomenti sul tavolo in Viale della Liberazione

Vertice prima del rompete le righe e delle vacanze. Dopo l’amara notte di Istanbul, con l’Inter che ha messo alle strette la corazzata Manchester City e sfiorando a più riprese la rete del pareggio, Simone Inzaghi e la dirigenza si ritroveranno per panificare la prossima stagione.

Appuntamento, probabilmente già oggi, nella sede di Viale della Liberazione tra il tecnico, Marotta, Ausilio e Baccin e con la possibile presenza anche del presidente Zhang, che ha seguito la squadra in Turchia tornando già domenica mattina insieme a tutta la delegazione nerazzurra. Sul tavolo le strategie le mosse per il mercato, con diversi nodi da sciogliere: dall’attacco con Dzeko e Lukaku in bilico, alla questione Onana e il possibile assalto del Chelsea. Senza dimenticare il riscatto di Acerbi e gli imminenti rinnovi di Bastoni a Calhanoglu. In attacco resta in uscita anche Correa, mentre in mediana l’indiziato numero uno per lasciare Appiano Gentile e fare cassa è Brozovic. Oltre alle big estere, il nazionale croato potrebbe ricevere un’importante offerta dall’Arabia Saudita e viene valutato sui 25 milioni di euro dall’Inter.

Calciomercato Inter, tra rinnovo e il desiderio Milinkovic: Inzaghi incontra la dirigenza

L’uscita di Brozovic porterebbe a un colpo di spessore a centrocampo per sostituire l’ex Dinamo Zagabria e sono diverse le piste seguite da Marotta e Ausilio.

Iniziando da Frattesi, con l’Ad interista che la scorsa settimana ha incrociato il collega Carnevali per capire i margini di trattativa con il Sassuolo. Il giovane centrocampista ha un prezzo alto, superiore ai 30 milioni, con Juventus e Roma pronte a battagliare con l’Inter. Il pupillo di Inzaghi resta però Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio senza il rinnovo di contratto. Stavolta il serbo potrebbe liberarsi di fronte a un assegno abbordabile, anche se per il momento la dirigenza di Viale della Liberazione non si è mossa concretamente per portarlo a Milano. Infine, da non trascurare la pista Kessie, messo alla porta dal Barcellona e seguito da tempi non sospetti da Ausilio. Lavori in corso nelle stanze del club vicecampione d’Europa, dove inevitabilmente si affronterà anche l’argomento sul rinnovo di Inzaghi per un’altra stagione fino al 2025. Sul nuovo contratto c’è già l’ok di Zhang, con il tecnico piacentino che prima della firma vuole ulteriori rassicurazioni dalla società e dall’area tecnica.