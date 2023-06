Roma, si avvicina il ritorno di Scamacca: due club bruciati

Scamacca è più vicino al ritorno alla Roma. Bruciati due club, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa

Negli scorsi mesi vi avevamo anticipato il possibile divorzio immediato tra Scamacca e il West Ham. Oggi, ad inizio calciomercato estivo, è tutto confermato.

Nonostante il trionfo in Conference League contro la Fiorentina, l’ex attaccante del Sassuolo ha vissuto una prima stagione deludente in Premier. Solo 8 gol realizzati, tanti stop per problemi fisici e un ambientamento piuttosto complicato. Il classe 1999 sta così spingendo per tornare in Serie A ed a vestire nuovamente la maglia della Roma. Come anticipato da Calciomercato.it, Scamacca ha già detto sì al club giallorosso e ha subito dato il suo gradimento per il ritorno nella capitale. La Roma è ora al lavoro per convincere il club inglese, che nella scorsa estate ha sborsato oltre 35 milioni di euro per acquistare il centravanti dal Sassuolo.

Calciomercato Roma, si avvicina Scamacca: le ultime

Tiago Pinto ha già presentato una proposta per il prestito del giocatore. Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il West Ham è aperto a questa formula solo attraverso il prestito oneroso e con un obbligo di riscatto.

Gli ‘Hammers’ accetterebbero anche un obbligo ‘condizionato’, ovvero legato a un determinato numero di presenze (meno di 30) di Scamacca nella prossima stagione. Dal canto suo il club giallorosso, forte del sì del giocatore, punta a chiudere in fretta l’operazione trovando la quadra con il West Ham. La Roma sembra aver ormai bruciato la concorrenza di Milan e Juventus: dopo Aouar e N’Dicka, anche Scamacca è sempre più vicino.