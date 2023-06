Conferma UFFICIALE del calciatore: “La Juve mi ha fatto un’offerta”

La Juventus prova a ripartire e per farlo punta anche ad alcuni dei punti di forza della rosa: è arrivata la proposta di rinnovo

La Juventus va alla ricerca dei punti saldi per il suo rilancio. La società bianconera sta progettando il futuro e vuole farlo partendo da alcuni punti fermo.

Non è sicuro di esserlo, ad esempio, Allegri. Il tecnico toscano è stato confermato da Scanavino, nonostante le critiche pesanti dei tifosi, ma ora è arrivata la maxi offerta dall’Arabia Saudita a scompaginare un po’ i piani e far sorgere dubbi sulla conferma dell’allenatore di Livorno.

In tema di punti fermi, la società bianconera vorrebbe proseguire con Rabiot, nonostante il contratto in scadenza, e ha presentato una nuova offerta da sette milioni di euro alla quale ora il calciatore e il suo entourage dovrà rispondere. Il centrocampista francese, ma non solo. C’è un altro giocatore della Juventus in scadenza di contratto che a sorpresa potrebbe restare e che ha ricevuto una proposta dalla società.

Calciomercato Juventus, Cuadrado può rinnovare

E’ Juan Cuadrado, parlando dal ritiro della Nazionale colombiana, ad aver svelato di aver ricevuto una proposta dalla Juventus per prolungare il contratto.

L’esterno di 32 anni, parlando con i giornalisti nel ritiro della Colombia, ha spiegato: “Sono molto tranquillo e sono contento nella Juventus. Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando e ho detto che ne parleremo dopo la Nazionale. Mi sento come a casa e speriamo di trovare un buon accordo e continuare a giocare ad alto livello”.