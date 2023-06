A un passo dall’Inter: scippano l’erede di Vlahovic alla Juve

La Juventus potrebbe salutare Vlahovic questa estate: si complica una pista per l’eventuale sostituto, minaccia Inter

La Juventus alle prese con i tormenti di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha deluso nell’ultima stagione e in generale durante la sua avventura sotto la Mole ha faticato finora a marcare la differenza.

I bianconeri e i tifosi si aspettavano certamente di più dall’ex Fiorentina, arrivato in pompa magna nel gennaio 2021 a Torino e strappato ai viola del patron Commisso per oltre 80 milioni di euro (più eventuali dieci di bonus). Il bomber classe 2000 peserà a bilancio per oltre 60 milioni questa estate e il suo futuro alla corte di Allegri è sempre più in bilico. Nonostante le faraoniche sirene dall’Arabia Saudita il tecnico difficilmente si muoverà dalla Continassa e con Vlahovic il rapporto non è così idilliaco. La conferma di Allegri potrebbe essere un altro segnale verso l’addio, con il serbo che ha aperto alla cessione per rilanciarsi e recuperare il tempo perduto. Servirà però un assegno pesante per avere il via libera della Juventus che lo valuta non meno di 80 milioni di euro. Le big estero non mancano e sono in agguato: dal Chelsea al Real Madrid, passando per i cugini dell’Atletico fino al Bayern Monaco. I bavaresi, nello specifico, non hanno però preparato ancora un’offensiva per l’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Firmino lontano per il post Vlahovic: scatto Inter

Intanto Vlahovic è stato costretto a lasciare il ritiro della Serbia per il riacutizzarsi dei problemi di pubalgia, altro fattore che potrebbe portare la Juve a privarsi del centravanti questa estate.

I problemi fisici hanno frenato il giocatore, condizionandolo soprattutto nel periodo del Mondiale e il successivo ritorno in campo con la maglia bianconera. La dirigenza della Continassa vista la situazione monitora il mercato a caccia del sostituto: Scamacca sembra lontano vista la concorrenza soprattutto della Roma, mentre per il baby Hojlind è forte l’interesse del Manchester United. Riecco quindi che per la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tornare d’attualità il profilo di Firmino come scrive il quotidiano ‘La Stampa’. Il brasiliano ha lasciato a parametro zero il Liverpool ed è a caccia di una nuova avventura con la casacca di una grande del calcio europeo. L’ingaggio dell’attaccate 31enne può essere ammortizzato con il Decreto crescita, ma occhio anche alla corte dell’Inter che sarebbe vicina all’accordo con Firmino superando appunto la concorrenza dei rivali bianconeri. Anche i meneghini, vista l’incertezza sul futuro di Dzeko e Lukaku, sono a caccia di una punta e sarebbero forti sulla pista che porta al nazionale verdeoro, allettato anche dalle offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Si accende il Derby d’Italia per il brasiliano ex Liverpool…