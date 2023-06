Come cambia il Napoli con Sousa: ecco chi giocherà e chi sarà penalizzato

Come cambierà il Napoli con Sousa allenatore: l’analisi tattica e le possibili scelte dell’allenatore portoghese.

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore e Paulo Sousa è uno dei profili individuati da Aurelio De Laurentiis per il post Spalletti. Il tecnico portoghese è legato alla Salernitana che avrebbe già attivato l’opzione di rinnovo e che sarà valida dal 20 giugno. Per liberarsi dal club granata, però, servirà pagare una clausola.

Come anticipato da Calciomercato.it, la trattativa tra De Laurentiis e Sousa non è entrata ancora nel vivo, ma il presidente ha voluto vedere faccia a faccia l’allenatore per capirne intenzioni e volontà. Un incontro conoscitivo. E nella trattativa con la società granata potrebbe rientrare Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli che da gennaio è stato girato in prestito alla Sampdoria.

Ma come cambierebbe il Napoli se dovesse passare alla guida tecnica di Paulo Sousa? Ebbene, l’ex mister della Fiorentina predilige una difesa con la linea a tre, ma il club è stato piuttosto chiaro: bisognerà dare continuità al 4-3-3 e al ciclo di Spalletti. Ecco quali calciatori potranno essere esaltati dagli schemi di gioco del tecnico portoghese e quali saranno penalizzati.

Sousa al Napoli: modulo e interpreti, ecco cosa cambia

Nel corso degli anni, Sousa ha utilizzato spesso e volentieri la figura del trequartista, importante sia in fase offensiva che in quella difensiva. Il Napoli, però, gioca senza un collante tra centrocampo e attacco. Zielinski potrebbe diventare questo tipo di calciatore che, in fase di non possesso, può alzarsi in pressing sul regista avversario, impedendogli di impostare.

Nel 4-3-3 ipotetico del tecnico portoghese, cambierebbe poco o nulla degli schemi di Spallettiana memoria. Meret tra i pali resterà confermato. Di Lorenzo avrà il compito importante di sovrapporsi costantemente sulla fascia destra e deliziare il bomber della prossima stagione con i suoi cross. Sulla fascia sinistra, invece, Mario Rui o Olivera si giocheranno una maglia da titolare e si alterneranno costantemente.

A difesa, con ogni probabilità, mancherà Kim Min-Jae, prossimo alla cessione. Al suo posto, il Napoli dovrà provvedere ad acquistare un difensore abile nell’impostare il gioco e nei lanci lunghi. La costruzione dal basso è un dogma imprescindibile, ma talvolta sarà necessario anche un bel lancio profondo alla ricerca dell’attaccante.

Da Osimhen a Kvaratskhelia: come sarà l’attacco azzurro

Se Osimhen non dovesse essere riconfermato per la prossima stagione, visto il mercato che c’è attorno al ragazzo, De Laurentiis dovrà sostituirlo con un calciatore che si adegui al gioco di squadra e alle richieste del futuro allenatore. Nel caso in cui sia Sousa, è possibile che il Napoli virerà su un attaccante molto abile di testa e che possa sfruttare il proprio fisico per proteggere il pallone e smistarlo sulle fasce. Ecco che Beto, centravanti che piace alla dirigenza azzurra, potrebbe fare a caso del mister connazionale.

Confermatissimo Kvaratskhelia sulla sinistra. Meno certezze invece sulla fascia destra. Lozano potrebbe lasciare il club in estate; Politano, invece, dovrà lottare per riprendersi la titolarità nell’undici iniziale. In ogni caso, Sousa cercherà nell’esterno offensivo un attaccante capace di segnare gol (più di quanto hanno fatto Matteo e Hirving quest’anno) e che saranno bravi anche in fase di ripiegamento, come fatto vedere bene dal messicano con Spalletti.

Chi valorizzerà e chi penalizzerà l’arrivo di Sousa

Con Sousa al Napoli saranno previsti pochi cambiamenti a centrocampo, se dovesse utilizzare il 4-3-3: Lobotka sarà confermato in regia, mentre Anguissa e Zielinski saranno le mezzali. In fase di non possesso potrebbe variare qualcosina a livello tattico, come descritto già in precedenza. All’allenatore della Salernitana piace il pressing alto e preferisce che ci sia una marcatura importante sul regista avversario.

Chi può essere valorizzato dall’arrivo del mister di Viseu può essere Raspadori, capace di giocare come esterno d’attacco, ma anche e soprattutto come seconda punta, alle spalle del centravanti. E se in corso d’opera servirà mettere un trequartista, chi se non il gioiello cresciuto nel Sassuolo?

Chi sarà penalizzato dall’arrivo di Sousa? Difficile stabilirlo in questo momento, ma di certo al tecnico piacciono ali che siano lucidi sotto porta e che facciano tanti gol. Solo cinque e quattro marcature per Politano nelle ultime due annate. E l’anno scorso è stato ad un passo dall’addio nei primi giorni di ritiro a Dimaro.