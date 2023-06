Napoli-Sousa, il retroscena e l’assist della Fiorentina di martedì | CM.IT

Per la panchina del Napoli la pista Paulo Sousa diventa sempre più concreta: nei giorni scorsi l’incontro con Aurelio De Laurentiis

L’uomo che lo scorso 30 aprile rimandò la festa scudetto potrebbe ereditare la panchina di Luciano Spalletti: è sempre più forte la candidatura di Paulo Sousa per il post Spalletti in casa Napoli.

Potrebbe toccare a Paulo Sousa raccogliere la (pesante) eredità di Luciano Spalletti. Il tecnico portoghese è tra i profili attenzionati da Aurelio De Laurentiis per sostituire l’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni di attesa. Un interesse concreto quello del club azzurro per il trainer ex Fiorentina, tornato in Italia a metà febbraio su chiamata della Salernitana.

I granata nei giorni scorsi hanno esercitato l’opzione per il prolungamento biennale del contratto. Un rinnovo che però scatterà solo il prossimo 20 giugno. Entro quella data, infatti, Paulo Sousa può accordarsi con altre società a patto che paghi una penale da un milione di euro. Lo stesso De Laurentiis aveva spiegato di non voler ingaggiare allenatori vincolati da penali, ma in questo caso potrebbe fare un’eccezione.

Napoli-Sousa, la situazione

Paulo Sousa (che piaceva anche a Roma e Bologna) ora è uno dei profili principali attenzionati dal Napoli: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, nella giornata di giovedì c’è stato un incontro tra il tecnico granata e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis il quale martedì aveva incassato il ‘no’ della Fiorentina per Italiano.

Saltata la pista Italiano, ADL si è così fiondato su Sousa, il cui nome era già stato inserito tra i papabili per il post Spalletti. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma dal club granata confermano la notizia dell’interesse del Napoli per Sousa. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara e per la Salernitana potrebbe scattare il toto-allenatore.