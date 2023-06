Juventus e Milan beffate: destinazione impensabile per Zaniolo

La Juventus deve sostituire Di Maria e rischia di dover lasciar andare anche Chiesa, ma il sostituto da tempo nel mirino ha già un’offerta più alta

Si prepara a essere un calciomercato pieno di colpi di scena, che senza dubbio è già cominciato con i botti. Il primo e già importantissimo è stato quello di Karim Benzema, che ha lasciato il Real Madrid dopo 25 titoli conquistati (nessuno più di lui nei Blancos) per firmare con l’Al-Ittihad. Una scelta importante a cui ha fatto seguito pochissimo dopo anche la scelta di Lionel Messi, che ha ufficializzato la decisione di andare all’Inter Miami.

Due dei migliori al mondo, tra i più grandi della storia recente del calcio mondiale, hanno chiuso un’era concludendo quanto avviato da Cristiano Ronaldo. In Serie A si parla ovviamente di cifre e campioni meno importanti, ma di sicuro di movimenti ce ne saranno tantissimi anche per le big. Soprattutto in attacco, dove praticamente tutti i top club faranno registrare cambiamenti. Milan e Juventus necessariamente sugli esterni e non solo, dipendendo però anche dalle cessioni. Di sicuro da entrambi i radar non è mai uscito Nicolò Zaniolo, che ha appena concluso i suoi primi sei mesi lontano dall’Italia e con la maglia del Galatasaray. L’impatto è stato buonissimo dopo l’addio burrascoso alla Roma, è diventato un idolo in Turchia insieme a Icardi. Ma il suo obiettivo è sempre stato quello di tornare in Serie A, o comunque nel calcio che conta. E in questo senso ci sono due squadre di Premier League pronte a mettere i bastoni tra le ruote.

Zaniolo può tornare: Juve e Milan ci ripensano, ma la Premier bussa

Nicolò Zaniolo è legato al Galatasaray da una clausola rescissoria che ora ammonta a 35 milioni, ma che scenderà col passare delle stagioni. Un prezzo importante, che Juve e Milan sperano comunque in qualche modo di aggirare contando sulla volontà del giocatore, attualmente con la Nazionale. Che pure a Istanbul non si è trovato male, anzi. Ma il richiamo della Serie A è troppo forte, così come sarebbe potente anche quello della Premier League. Lo stesso giocatore aveva rifiutato a gennaio il Bournemouth, ma ora altre due società lo vorrebbero.

Come riporta ‘fichajes.net’, infatti, sul tavolo ci sarebbero le offerte di Aston Villa e Tottenham che vorrebbero portarlo in Inghilterra. A questo punto, scrive il portale spagnolo, si tratterebbe di una decisione tra il ritorno in Italia e il fascino della Premier League, oltre che ovviamente dell’ingaggio più alto rispetto alla Serie A. Con il Galatasaray giocherebbe la Champions League mentre di queste quattro solo il Milan potrebbe garantire lo stesso palcoscenico. Il Tottenham infatti è finito fuori dall’Europa, Aston Villa e Juventus giocheranno in Conference League. Trofeo che tra l’altro Zaniolo ha già vinto con la Roma un anno fa, con tanto di gol decisivo in finale a Tirana. Per la Juve sarebbe il sostituto di Angel Di Maria, a maggior ragione considerando l’ipotesi di una cessione dolorosa di Chiesa. Il nome del classe ’99 rientrerebbe nella filosofia societaria, ma la Premier è un pericolo reale.