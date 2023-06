Cessione illustre e blitz per Zaniolo: incontro alla Continassa

La Juventus non perde di vista Zaniolo sul mercato: incontro alla Continassa per il fantasista in forza al Galatasaray

La Juventus si muove sul mercato con la coppia Calvo-Manna, in attesa di definire il possibile arrivo di Giuntoli, sempre bloccato dal patron del Napoli De Laurentiis.

Nei giorni scorsi il vertice a Milano negli uffici del Sassuolo per Frattesi, erede designato di Rabiot se il francese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con i bianconeri. Ma non solo il gioiello ex Monza sul taccuino della dirigenza juventina. Ieri – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – i vertici del mercato della ‘Vecchia Signora’ avrebbero incrociato anche i rappresentanti di Zaniolo e Gnonto nel quartier generale della Continassa. Un incontro per fare il punto della situazione sui due nazionali azzurri che restano nei radar della Juve sul mercato. L’ex Roma è un obiettivo di vecchia data ed è rimasto sul taccuino dell’area tecnica bianconera anche dopo il trasferimento al Galatasaray. Il baby del Leeds invece è retrocesso in Champions con gli inglesi e potrebbe lasciare la squadra di ‘Elland Road’ in estate.

Calciomercato Juventus, tornano di moda Zaniolo e Gnonto con l’addio di Chiesa

Zaniolo già nelle precedenti sessioni del mercato fu corteggiati della Juventus, prima dello sbarco lo scorso gennaio in Turchia.

Il fantasista mancino ha una clausola da 30 milioni di euro, ma se il Galatasaray fallisse il passaggio del turno nei preliminari di Champions League, allora il futuro del giocatore tornerebbe in discussione e il prezzo potrebbe abbassarsi. La Juventus punterebbe anche su una formula creativa con prestito e diritto/obbligo di riscatto per farlo sbarcare a Torino. Di pari passo al file Zaniolo la dirigenza bianconera tiene d’occhio la situazione di Gnonto, che difficilmente resterà al Leeds dopo la retrocessione della formazione inglese. Anche l’ex Inter e Zurigo è da tempo nei desideri della Juve, che proverebbe a portarlo alla corte di Allegri con la formula del prestito. Determinante per l’assalto a Zaniolo o Gnonto sarà comunque il futuro sotto la Mole di Federico Chiesa, che libererebbe uno slot nell’attacco bianconero. Il rapporto con Allegri non è dei più ottimali e l’ex Fiorentina potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta importante – nell’ordine dei 45-50 milioni – nei prossimi mesi.