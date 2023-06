Allegri allontana Chiesa: la Juve ‘costretta’ a svenderlo

Rimane in bilico il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: le frizioni con Allegri, dopo la conferma del tecnico in panchina, potrebbero spingere il numero sette lontano da Torino

Stagione tribolata per la Juventus e Federico Chiesa. Il numero sette ha stentato parecchio al rientro dal grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per quasi dieci mesi.

Soltanto 4 gol e 6 assist complessivi per l’ex gioiello della Fiorentina, partito da titolare in appena undici occasioni nell’annata appena andata in archivio. Il lungo stop ha certamente influito sul rendimento del numero sette, anche se Massimiliano Allegri e la dirigenza della Continassa si aspettavano un apporto maggiore dal Nazionale azzurro, specialmente nell’ultima fase della stagione. Chiesa non ha convinto e non ha marcato la differenza, spesso e volentieri senza una collocazione tattica ben definita. I continui cambi di ruolo non lo hanno certamente facilitato e il rapporto finora con Allegri non è mai decollato come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’. La conferma dell’allenatore livornese, perciò, potrebbe anche spingere Chiesa verso l’addio alla Juventus se continueranno le frizioni tra i due.

Calciomercato Juventus, Chiesa via dopo la conferma di Allegri: fissato il prezzo

Allegri in partita ha ripreso diverse volte il giocatore ex viola, sbarcato sotto la Mole dalla Fiorentina per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro. “Chiesa non è più un ragazzino, il prossimo dovrà essere l’anno della consacrazione per lui“, le parole del mister toscano in una recente conferenza stampa a proposito del giocatore classe ’97.

Anche lo stesso Chiesa aveva lasciato un po’ di mistero dopo l’ultima partita di campionato, decisa proprio da un suo gol, contro l’Udinese: “Futuro? Per il momento penso alla Nazionale, vedremo dopo“, le dichiarazioni del figlio d’arte che hanno messo in allarme i tifosi della ‘Vecchia Signora’. La Juventus per un’offerta importante potrebbe quindi dare il via libera all’addio ci Chiesa, con il prezzo dell’attaccante che però è inevitabilmente calato vista la stagione sottotono con la casacca bianconera. Il club piemontese, secondo il ‘Corriere dello Sport, potrebbe quindi accettare offerte da 30-35 milioni di euro più bonus, con Chiesa seguito dalle big di Premier League e in particolare da Liverpool, Newcastle e Manchester United.