Colpo di scena Juve: comunicato l’addio alla Superlega

Il club bianconero avrebbe già inviato la propria richiesta di abbandono a Real Madrid e Barcellona

Colpo di scena improvviso in casa Juventus. Secondo quanto riportato in Spagna da ‘Relevo’, il club bianconero avrebbe inviato una richiesta ufficiale a Real Madrid e Barcellona per dire addio definitivamente alla Superlega. I due club spagnoli, infatti, erano rimasti insieme a quello juventino all’interno del progetto lanciato nell’aprile 2021.

Secondo la stessa fonte, la Juventus avrebbe inviato ben due lettere a Real Madrid e Barcellona, dando comunicazione di aver avviato le procedure legali per abbandonare la Superlega. Un processo burocratico che avrà bisogno di alcune settimane prima di definire ufficialmente l’uscita di scena della società bianconera. Una scelta comunque definitiva cui non faranno seguito altri ripensamenti, come annunciato nelle scorse ore ai due club spagnoli.

Una decisione che potrebbe essere stata condizionata anche dall’indagine portata avanti dall’Uefa nei confronti della Juventus, in merito ai filoni d’inchiesta legati al caso plusvalenze e alla manovra stipendi. Nonostante il patteggiamento raggiunto con la Procura Federale lo scorso 30 maggio, a Nyon non si è ancora chiuso lo studio delle carte dell’inchiesta Prisma che porterà ad una decisione a breve termine.

L’Uefa, infatti, dovrebbe pronunciarsi sul caso bianconero entro la fine di giugno, per poter esperire il secondo grado di giudizio e l’eventuale ricorso al Tas di Losanna. Non è escluso che si arrivi ad un’estromissione dalle competizioni europee per la Juve di almeno una stagione, anche se l’imminente uscita di scena dalla Superlega potrebbe contribuire ad ammorbidire la rigida posizione del presidente Ceferin verso i bianconeri.