Juventus fuori dalle Coppe, l’Uefa ha fissato la data

La Juventus ha chiuso il discorso giudiziario sportivo in Italia, ma con l’Uefa la partita è ancora aperta: le ultime sul fronte continentale

Il patteggiamento sul fronte manovra stipendi e partnership terze ha permesso alla Juventus di evitare un nuovo dibattimento e il rischio di nuove penalizzazioni, chiudendo la questione con una multa da 718mila euro. Bianconeri che in questo modo preservano l’attuale piazzamento europeo e che non avranno conti in sospeso per la prossima stagione. Ma in realtà, a Torino non sono ancora sicuri di partecipare alla prossima edizione della Conference League o dell’Europa League.

C’è ancora infatti l’Uefa a poter incidere sui destini del club. A Nyon si stanno ancora analizzando le carte dell’inchiesta Prisma, il patteggiamento non ferma il fronte europeo che ha autonomia decisionale sotto vari aspetti. Quello delle comunicazioni non corrispondenti al vero per quanto concerne il bilancio e quello dell’antisportività del comportamento della società, motivi che potrebbero essere sufficienti per sancire l’esclusione dalle coppe europee della Juventus per almeno una stagione.

Juventus, Ceferin torna all’attacco: gli scenari

Ceferin vuole andare fino in fondo, come racconta la ‘Gazzetta dello Sport’ il suo incontro con il presidente federale Gravina non sarà stato dei più cordiali ieri a Budapest. Il numero uno Uefa, da quanto filtra, non sarebbe rimasto soddisfatto dalla gestione della cosa da parte della giustizia sportiva italiana.

I tempi dovranno essere particolarmente accelerati, con una Juventus che tramite il campionato avrebbe diritto ad accedere alle coppe. Tutto dovrà essere deciso entro i primi di agosto. Ecco perché la Uefa si pronuncerà con una decisione in merito entro la fine di giugno, per poter esperire il secondo grado di giudizio e l’eventuale ricorso al Tas di Losanna. Il panel del Fair Play Finanziario di recente ha ascoltato una delegazione di dirigenti e avvocati della Juventus. Le varie irregolarità, che comunque sia hanno portato a diverse condanne per il club e per gli ex dirigenti, potrebbero effettivamente portare a una ridefinizione in senso negativo del Settlement Agreement e dunque a una sanzione pesante.