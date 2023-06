Vlahovic via dalla Juventus, nuovo indizio: hanno già dato i numeri

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere un rebus tutto da sciogliere: l’indizio dei bookmakers non passa inosservato

Se fino a pochi mesi anche solo ipotizzare una possibile cessione di Vlahovic rappresentava un’ipotesi oltre i confini dell’immaginario, a distanza di tempo qualcosa è cambiato. Colpa di una stagione che sia per la Juventus che per l’ex bomber della Fiorentina si è chiusa senza particolari squilli.

L’ultima gioia con la maglia della Juventus del numero 9 bianconero risale alla notte di Siviglia, dove appena entrato Vlahovic era riuscito a timbrare il gol del momentaneo vantaggio, poi anestetizzato dalla rimonta degli andalusi. La stagione di Vlahovic ha vissuto dei picchi importanti ma è sembrata scivolare via imbottigliata in una campana di vetro. Alla luce della situazione contingente, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno 80 milioni di euro, la Juve non potrebbe non prenderla in considerazione. La sensazione, però, è che il futuro di Vlahovic possa intrecciarsi in maniera inestricabile con quello di Max Allegri, con il quale il feeling non è mai veramente sbocciato.

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic è un rebus: bookmakers scatenati

Ad ogni modo indiscrezioni sempre più insistenti stanno accostando il gigante serbo al Bayern Monaco, come confermato anche ai microfoni di TV PLAY. I bavaresi, alla ricerca di un innesto importante con cui rimpolpare il proprio reparto offensivo, avrebbero messo in cima alla lista delle loro priorità l’acquisto di Vlahovic.

Con Kane ormai finito in orbita Real Madrid, infatti, i neo campioni di Germania sarebbero intrigati all’idea di mettere le mani sul centravanti della Juve. Al momento, però, una vera e propria trattativa non è neanche cominciata, anche perché “Madama” non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto del muro degli 80 milioni di euro.

Status quo confermato anche dal comportamento dei bookmakers. Gli analisti di Bet365, ad esempio, quotano a 2.25 la possibile permanenza di Vlahovic alla Juventus. Al momento si tratta dell’opzione più calda, più gettonato anche del possibile approdo del serbo al Bayern Monaco (3.50). A completare il podio è il Chelsea (4.50), con i Blues che potrebbero mettere sul piatto qualche contropartita tecnica per ridurre l’esborso cash. Chiudono il cerchio le candidature del Manchester United (9.00), dell’Arsenal (17) e dell’Atletico Madrid (21). Staremo a vedere cosa succederà.