Juventus, doppio scambio Vlahovic: la chiave è Lukaku

Tiene banco alla Juventus il futuro di Dusan Vlahovic: il centravanti servo potrebbe cambiare maglia in estate, i bianconeri fissano il prezzo

C’è fermento intorno al futuro di Dusan Vlahovic. L’avventura fin qui alla Juventus non ha rispettato le attese, con il serbo che può finire sul mercato questa estate.

Negli ultimi tempi è stato soprattutto il Bayern Monaco a farsi avanti per il cartellino del serbo, valutato almeno 80 milioni di euro dai bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ non è infatti disposta a fare sconti per l’ex Fiorentina e punta a incassare non meno della cifra investita nel gennaio 2021 per portare il classe 2000 a Torino. La Juve non ha fretta e non per forza deve sacrificare Vlahovic, anche se il ridimensionamento dato dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League imporrà alla società piemontese il sacrificio di qualche big.

Calciomercato Juventus, quanti intrecci per Vlahovic: sul piatto anche Morata

Sul serbo, oltre al Bayern, c’è da registrare comunque anche il pressing di Atletico Madrid e Chelsea. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Morata per spuntarla sulla concorrenza. Per lo spagnolo si tratterebbe della terza esperienza sotto la Mole.

I ‘Blues’ invece vorrebbero intavolare le trattative partendo dal possibile inserimento di Lukaku: scenario molto complicato, visto anche quando successo in Coppa Italia dopo i cori razzisti e le polemiche seguite al match dell’Allianz Stadium. Oltre ovviamente alla volontà del belga che vorrebbe proseguire la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il Bayern, nonostante il ribaltone in dirigenza, si sarebbe mosso prima e conserverebbe una posizione di vantaggio al momento rispetto alle altre rivali. Infine da non tralasciare le mire su Vlahovic da parte del Paris Saint-Germain, che nelle scorse settimane ha seguito dal vivo l’attaccante attraverso alcuni emissari.