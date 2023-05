Lukaku affamato: ‘Big Rom’ ha un solo obiettivo

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti del match di campionato contro l’Atalanta. Il futuro del belga all’Inter resta in bilico

Non solo Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Tra i più acclamati dal pubblico del ‘Meazza’ nel match contro l’Atalanta c’è anche Romelu Lukaku, voglioso di recuperare il tempo perduto.

Parte forte l’Inter e parte fortissimo Lukaku che dopo appena 40 secondi sblocca il risultato: il centravanti belga sfrutta l’ottima imbeccata del gemello Lautaro Martinez, dribbla Sportitello e deposita in rete. Gol numero 14 in stagione per il bomber di proprietà del Chelsea, decimo in campionato. La scalata di ‘Big Rom’ continua, tornato anche nei cuori dei sostenitori nerazzurri dopo la freddezza dei primi mesi una volta iniziata la sua avventura bis a Milano. Cori e applausi della Curva Nord per Lukaku, che vuole fortissimamente restare ad Appiano Gentile anche la prossima stagione.

Nelle prossime settimane è atteso un aggiornamento tra Inter e Chelsea per l’attaccante, con il rinnovo del prestito che al momento rimane comunque in forte dubbio. Servirà uno sconto da parte dei ‘Blues’ e un passo indietro anche dello stesso Lukaku sull’ingaggio, che attualmente percepisce quasi 12 milioni di euro lordi. Il belga però è affamato e vuole a ogni costo la permanenza in quel di Milano: con un finale di stagione da urlo, con vista Istanbul, punta a togliere ogni dubbio all’Inter e restare alla corte di Inzaghi.