Furia Inter contro l’Atalanta: assist dei tifosi per la firma di Inzaghi

L’Inter parte fortissimo contro l’Atalanta e va sul doppio vantaggio già dopo tre minuti di gioco. Mister Inzaghi acclamatissimo dal pubblico di San Siro

Partenza sprint dell’Inter, incubo Atalanta invece nella parte iniziale dell’anticipo di campionato a San Siro.

Lukaku dopo nemmeno un minuto e Barella 120 secondi dopo indirizzano la gara in favore dei nerazzurri meneghini, con il ‘Meazza’ che diventa una bolgia a trascinare gli uomini di Simone Inzaghi. Lo stesso allenatore piacentino ha esultato a bordocampo per le reti interiste ed è stato tra i più inneggiati anche nel pre gara alla lettura delle formazioni.

Inzaghi acclamatissimo dal pubblico di casa, con un legame sempre più forte con il popolo nerazzurro dopo le ultime vittorie tra la finale di Champions League conquistata a spese dei cugini del Milan e il bis in Coppa Italia di mercoledì scorso contro la Fiorentina. Il nome dell’ex mister della Lazio è stato urlato a gran voce dalla Curva Nord e da tutto lo stadio, con i sostenitori dell’Inter che lanciano la volata al loro allenatore per il rinnovo di contratto e in generale per la permanenza sulla panchina della ‘Beneamata’.