Spalletti, l’indizio sul futuro: ecco chi vuole allenare dopo il Napoli

Spalletti saluta il Napoli e parla del suo futuro da allenatore: ecco su quale panchina lo vedremo prossimamente.

Luciano Spalletti saluta definitivamente il Napoli e si presenta all’ultima conferenza stampa da allenatore azzurro con la massima serenità, fiero del lavoro svolto in questo biennio.

Il tecnico toscano è riuscito a riportare lo Scudetto dopo 33 anni: il primo dall’era Maradona. Insomma, un risultato inaspettato e impronosticabile, soprattutto dopo la partenza di Insigne, Koulibaly e Mertens.

Alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria, in quella che sarà una giornata di festa, Spalletti fa una promessa al Napoli: ecco dove andrà ad allenare dopo aver terminato il suo periodo di riposo.

Spalletti non lascia il calcio: dopo il Napoli…niente Serie A?

Come annunciato da Aurelio De Laurentiis a Che Tempo Che Fa, Luciano Spalletti si prenderà un anno di pausa. L’allenatore azzurro decide di fermarsi, per fare “due passi indietro” perché non si sente pronto di dare a questa squadra più di quanto abbia già dato. Ha dedicato tempo e tutto sé stesso per vincere lo Scudetto. Uscirà dal Maradona da vincitore, con il sorriso e soddisfatto di aver riportato entusiasmo alla piazza.

Chiaramente, il futuro del mister è tutto da scrivere. Innanzitutto, Spalletti non lascerà il mondo del calcio al termine di questa esperienza. E’ lui stesso ad annunciarlo ribadendo la possibilità di allenare dal prossimo anno, ma non da avversario del club azzurro: “Non voglio giocare contro il Napoli, mettermi una tuta diversa del Napoli. Si parte da lì, poi a fine anno si fa l’inventario degli stimoli, pensieri, sentimenti e si guarda dove siamo”.

In altre parole, traducendo la lingua spallettiana, il tecnico di Certaldo non ha intenzione di ripartire subito e non dalla Serie A. Con ogni probabilità aspetterà un incarico dall’estero, ma non prima della prossima stagione. Possibile anche una scelta di un altro tipo d’azzurro. Infatti, se il ct Mancini non dovesse rispettare il contratto a lungo termine che lo lega con la Nazionale, Spalletti potrebbe essere uno degli obiettivi principali della Federcalcio come commissario tecnico.

A gennaio si guarderà attorno, cercherà di capire quale progetto potrebbe valorizzarlo e stimolarlo. Prima di allora, Spalletti guarderà il Napoli “dalla tribuna, venti metri più dietro di dove stavo quest’anno”. O dalla tv “anche lì si vede bene”. Ed è proprio grazie al piccolo schermo che il mister ha iniziato a studiare il suo Napoli vincente. Infatti, alla sua prima conferenza stampa da allenatore azzurro, confessò di non aver staccato mai gli occhi di dosso alla formazione di Gattuso una volta saputo di diventare il suo successore al club partenopeo.