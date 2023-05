Spalletti scatena il caos: “Ora devo riflettere anche io”

Momento di ribaltoni enormi tra le big europee: il Napoli saluta Spalletti e osserva interessatissima un grande addio a sorpresa



Sono giorni di grande trambusto in tanti top club europei, nonostante le grandi vittorie appena acquisite. In Italia abbiamo più di un esempio, a partire da Max Allegri e ovviamente l’addio di Luciano Spalletti ufficializzato ieri sera da Aurelio De Laurentiis.

Un fulmine a cielo comunque già non troppo sereno, che in qualche modo aveva fatto presagire a uno scenario del genere. Così come la situazione è piuttosto complicata anche in Germania in casa Bayern Monaco. La vittoria del titolo arrivato in maniera incredibile non ha cambiato le carte in tavola o rasserenato le acque intorno a Tuchel. Al contrario. Appena dopo la vittoria infatti la società ha annunciato di aver salutato sia Hasan Salihamidzic che Oliver Kahn, i due principali ‘alleati’ del tecnico. Una separazione avvenuta non senza qualche veleno, visto che a nessuna delle due bandiere è stato permesso anche di partecipare ai festeggiamenti.

Tuchel pronto a lasciare il Bayern. Juve e Napoli osservano

E lo stesso Tuchel ha parlato ieri a margine, confessando un certo malcontento o comunque una discreta perplessità: “I miei due contatti principali non ci sono più. Dobbiamo confrontare le nostre idee”, ha detto al ‘Bayerischer Rundfunk’. Lo stesso ex manager del Chelsea, subentrato in corso d’opera a Nagelsmann, ha aggiunto di avere bisogno di “un po’ di tempo lontano da tutto il trambusto”. Cosa significa? “Adesso non lo so nemmeno io. Sono emozionato. I prossimi giorni chiariranno le cose. Sono sorte tante questioni – anche sportive – di cui sono responsabile e che non siamo riusciti a fare come avevo immaginato nel poco tempo a disposizione”.

L’ex bandiera del Bayern Dietmar Hamann ha detto la sua sulla questione e soprattutto si è dimostrato quasi certo che Tuchel deciderà di andare via e seguire Kahn e Salihamidzic. E l’ex calciatore Erik Meijer ha poi aggiunto: “Penso che lascerà il club entro lunedì”. Oggi. Sarebbe uno divorzio clamoroso che rimetterebbe su piazza uno dei top manager a livello europeo nel momento in cui il Napoli è a caccia di un allenatore di altissimo profilo. E con una Roma che potrebbe dover salutare Mourinho e quindi cercare anche lei nelle prossime settimane un coach di esperienza e pedigree internazionale. Ma soprattutto la Juventus, con Max Allegri che resta in bilico e con un futuro totalmente incerto. Arrivare a Zidane non è facile, ma anche Tuchel può essere affascinato da un nuovo progetto quasi da zero in Serie A.