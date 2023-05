“Lunedì non sarà più l’allenatore”: caos totale, arrivano improvvise le dimissioni

Dopo la vittoria, scoppia il caos in società: ora anche l’allenatore pensa all’addio, può presentare le dimissioni

Una vittoria non basta a riportare il sereno e non è sempre continuare insieme la scelta migliore. Lo sa, ad esempio, Luciano Spalletti che, salvo clamorosi colpi di scena ad oggi non prevedibili, lascerà il Napoli dopo la partita con la Sampdoria del 4 giugno.

Con lui potrebbe andare via anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo artefice dei colpi Kim e Kvaratskhelia, molto apprezzato dalle parti della Juventus. Lì dove nei mesi scorsi circolava spesso anche il nome di Thomas Tuchel. Dopo l’esonero dal Chelsea, il tecnico tedesco è stato accostato ai bianconeri, poi è approdato al Bayer Monaco per sostituire Nagelsmann.

L’ex Borussia Dortmund è riuscito sabato a vincere, a sorpresa, la Bundesliga, sfruttando l’harakiri della sua ex squadra, incapace di vincere in casa contro il Mainz. Il titolo conquistato dai bavaresi è stato però seguito da un terremoto societario: subito dopo il trionfo, Kahn e Salihamidzic sono stati mandati via dal club, confermando il clima teso che si respira nel club tedesco e di cui Calciomercato.it vi ha parlato qualche settimana fa.

Bayern Monaco, anche Tuchel pensa alle dimissioni

Uno scossone clamoroso che potrebbe essere seguito da un’altra decisione, altrettanto importante: proprio Thomas Tuchel potrebbe rassegnare le dimissioni.

A dirlo è il giornalista tedesco di ‘Sky Sport’ Didi Hamann, secondo cui l’ex allenatore del Chelsea starebbe riflettendo sul rimanere o meno alla guida del Bayern Monaco. Il giornalista ha affermato: “Se la gente viene trattata in questo modo, viene da chiederti: vuoi lavorare per questo club. Non credo che possa essere escluso che a breve non sarà più l’allenatore del Bayern per sua richiesta”. Opinione condivisa anche da un altro giornalista di ‘Sky’,, Erik Meijer che sentenzia: “Credo che anche lui da lunedì non ci sarà più”.