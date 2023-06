Non solo Leao: Maldini insaziabile, nuovo blitz a Casa Milan

Nella sede di via Aldo Rossi, la dirigenza rossonera ha incontrato anche l’agente del calciatore che piace davvero tanto

Giornata calda per il Milan. Il calciomercato rossonero è davvero entrato nel vivo con la firma più attesa.

Oggi nel primo pomeriggio è, infatti, arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo di Rafael Leao fino al 30 giugno 2028. Si riparte dunque dal portoghese, ma le operazioni in estate saranno diverse e già la prossima settimana – come scritto su Calciomercato.it – dovrebbe essere quella dell’acquisto di Kamada.

Paolo Maldini e Frederic Massara in questi giorni stanno davvero lavorando tanto e a Casa Milan è un continuo viavai di agenti. Poco dopo l’uscita di Rafael Leao, la dirigenza rossonera ha così avuto la visita di Federico Pastorello. Tra gli assistiti del noto procuratore ci sono anche Tommaso Baldanzi dell’Empoli e di Roberto Pereyra dell’Udinese. L’argentino dell’Udinese può rappresentare un’opportunità visto il contratto in scadenza, ma l’età (non è più giovanissimo) potrebbe essere un ostacolo. L’interesse del Milan per il giovane italiano, invece, è noto da tempo.

Il 20enne di Poggibonsi è la vera rivelazione della stagione e dopo aver fatto benissimo con la maglia dell’Empoli, con cui ha segnato 4 reti in 27 partite, si sta mettendo in mostra anche con la maglia azzurra della Nazionale ai Mondiali Under 20.

Calciomercato Milan, Baldanzi per il dopo Diaz

Il nome di Baldanzi è tornato di moda in quest’ultimo periodo, vista la posizione sempre più in bilico di Brahim Diaz.

L’italiano potrebbe essere il sostituto ideale dello spagnolo, diviso tra Milan e Real Madrid. Come vi stiamo raccontando, il Diavolo vorrebbe trattenere il suo numero dieci, spendendo una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. I blancos, invece, negli ultimi giorni sembrano essere sempre più convinti di riportare Diaz alla base. Dietro a questa decisione c’è chiaramente l’addio di Asensio, pronto a legarsi con un’altra squadra.

Brahim Diaz si trova benissimo a Milano e sa di essere particolarmente stimato da Stefano Pioli. In rossonero sarebbe al centro del progetto, al Real, invece, avrebbe meno possibilità di giocare. La decisione finale toccherà a Diaz e visti gli ottimi rapporti tra i due club non dovrebbe essere complicato accontentarlo.