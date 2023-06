“Me lo hanno già detto”: Milinkovic al Milan, sentenza definitiva

Kamada in arrivo, Loftus Cheek nel mirino ma non solo: il mercato del Milan verte anche su Milinkovic-Savic, Asensio e Berardi

Il Milan si muove e lo fa per rendere più forte la rosa di Pioli. La squadra rossonera in questa stagione ha vissuto più di qualche momento difficile, anche a causa del rendimento dei nuovi acquisti che è stato al di sotto delle attese.

Quest’estate Maldini e Massara non hanno intenzione di ripetere gli errori del passato e si stanno già muovendo per alcuni rinforzi. Come raccontato da Calciomercato.it, l’affare Kamada è chiuso, ma c’è da formalizzare presto la trattativa per evitare inserimenti last minute. Altro obiettivo è Loftus-Cheek che il Chelsea valuta 15-20 milioni di euro: la dirigenza milanista è al lavoro per abbassare la cifra.

Del mercato del Milan ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play Carlo Pellegatti, partendo proprio da Kamada e Loftus-Cheek: “Per il giapponese la settimana prossima dovrebbero esserci le visite mediche. Anche per l’inglese non siamo lontani. Per convincerlo è stato importante l’aiuto di Tomori e Giroud, suoi ex compagni”.

Per due arrivi possibili, altri che non ci saranno: “Per Asensio, Milinkovic-Savic mi hanno già detto di no. Morata, Arnautovic, Openda plausibili. Attenzione a El Shaarawy, che piacerebbe: nessun contatto c’è stato ad oggi con la Roma”.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Berardi se non resta Diaz”

Arrivi, ma anche conferme da definire come quella per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo deve essere riscattato, ma occorre rivedere un po’ al ribasso il precedente accordo con il Real Madrid.

Su questo Pellegatti afferma: “Per Brahim Diaz il 15 giugno si dovrebbe definire in un senso o nell’altro. Se capisce di andare a Madrid come uno dei 25 non ci torna, ma se Ancelotti gli dice che sarà importante è un’altra cosa. Attenzione perché i soldi di Diaz in parte potrebbero essere girati su Berardi”.

Infine Beltran: “Dieci giorni fa mi avevano detto che non interessava, ora mi dicono che piace molto a Maldini”.