Allegri, Gasperini e il terzo incomodo: la situazione

Massimiliano Allegri in bilico sulla panchina della Juventus, il suo futuro legato a quello di Gasperini e di un terzo attore in scena

Ultimo weekend di campionato in preparazione, per poi tuffarsi subito sul mercato e sulle valutazioni legate al futuro. Tra i principali motivi di interesse dell’ultima giornata di Serie A, la corsa al piazzamento per Europa League e Conference League, con scenari tutti aperti: Atalanta (61 punti), Roma (60 punti) e Juventus (59 punti) si giocano l’ordine d’arrivo di quinta, sesta e settima posizione, per capire in quale Europa giocheranno nella prossima stagione. Seguiranno poi necessarie valutazioni sul destino dei rispettivi tecnici, in particolare per quanto riguarda quelli di bergamaschi e bianconeri.

La Juventus ha evitato la stangata dalla giustizia sportiva e, al netto di un possibile intervento dell’Uefa ad estrometterla per almeno un anno dalle competizioni internazionali, può ripartire con maggiore serenità. Non sa se lo farà con Massimiliano Allegri, però. La decisione sul futuro del livornese sarà presa la prossima settimana, in un summit con la dirigenza. Il ‘Corriere di Torino’ conferma le sensazioni dell’ultimo periodo: permanenza possibile per l’attuale allenatore bianconero, a meno che non accetti una buonuscita. Il suo destino può essere legato a quello di Gasperini all’Atalanta: vediamo come.

Allegri e Gasperini, futuro in bilico: il grande ex sta alla finestra

Calciomercato.it ha raccontato in questi giorni del summit che avrà luogo tra Gasperini e l’Atalanta: il tecnico di Grugliasco non ha altre offerte, ma c’è da capire se vorrà restare a Bergamo per l’ottavo anno di fila. Sullo sfondo, spunta un nome che nel recente passato ha fatto bene in Serie A e che si appresta al ritorno.

Si tratta di Igor Tudor, che chiuderà con il Marsiglia al terzo posto in Francia ma avrebbe già confidato ai giocatori di voler lasciare. Nei suoi pensieri, il ritorno in Italia e il sogno di sedere sulla panchina della Juventus stavolta da primo allenatore, ma l’ipotesi più probabile per lui, in caso di addio di Gasperini, sarebbe proprio l’Atalanta. Intrecci da monitorare con grande attenzione: il mercato estivo, a partire dalle panchine, si scalda già.