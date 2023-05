Gasperini, tra addio e conferma: si decide per la panchina dell’Atalanta | CM.IT

Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora incerto: le ultime di Calciomercato.it sul tecnico dell’Atalanta

“Il rapporto con la società è ottimo e loro sanno le mie considerazioni. Ho le mie visioni, speriamo combacino con quelle del club”. Così Gian Piero Gasperini ha parlato del suo futuro al termine di Inter-Atalanta.

Legato al club bergamasco da un contratto di un altro anno ancora (scadenza 2024), il tecnico di Grugliasco non è sicuro di continuare a guidare la formazione nerazzurra. Come lo scorso anno, quando pure si parlò di una possibile separazione, anche questa volta ci sono dubbi sul proseguire ancora una volta insieme.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, una decisione arriverà nei prossimi giorni e non sarà condizionata da altre offerte che, al momento, non ci sono. C’è da capire se c’è la volontà reciproca di andare avanti oppure interrompere qui un’esperienza che è durata 7 anni.

Proprio la lunga permanenza all’Atalanta potrebbe rappresentare uno dei fattori nella decisione di Gasperini. Al momento, l’allenatore riflette sugli stimoli che avrebbe nel proseguire per l’ottava stagione di fila con la stessa squadra.

Calciomercato Atalanta, le ultime sul futuro di Gasperini

Nei prossimi giorni si conoscerà quindi il futuro di Gasperini e la decisione sul proseguire o meno con l’Atalanta. Una scelta che non avrà come base la presenza di offerte da parte di alti club che, come detto, attualmente non ci sono, nonostante gli accostamenti con diversi squadre, tra cui il Napoli, pur non essendoci stato nessun contatto concreto come raccontato da Calciomercato.it

C’è da capire se il tecnico sentirà di avere ancora la giusta voglia di continuare per l’ottavo anno consecutivo ad allenare la squadra bergamasca o meno. In quest’ultimo caso, stando alle informazioni in nostro possesso, potrebbe anche scegliere di prendersi un periodo di pausa e non ripartire subito. La decisione è ancora da prendere, ma presto si conoscerà il destino di Gasperini e della panchina dell’Atalanta.