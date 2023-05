Casting Napoli per il post Spalletti: le ultime su Gasperini | CM.IT

Dopo aver vinto lo Scudetto, le strade di Spalletti e del Napoli potrebbero separarsi: torna di moda anche il nome di Gasperini

Alle 18 di domenica 21 maggio, il Napoli scenderà in campo per disputare il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A contro la fresca finalista di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi.

Una sfida molto importante per gli ospiti, in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, visto il terzo posto in classifica e le inseguitrici, Milan, Atalanta e Roma, che non mollano la presa. Ma anche i padroni di casa, vincitori dello Scudetto 2022/2023, il terzo della storia per la società campana guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, hanno tutta l’intenzione di rifarsi dopo la cocente sconfitta patita sul campo del Monza di Raffaele Palladino nel turno precedente. Nonostante il risultato sia stato raggiunto da settimane, Spalletti non vuole vedere ulteriori cali di tensione e ha intenzione di giocarsi la partita al meglio contro la sua ex squadra, dalla quale il divorzio non è stato dei più sereni.

Ma, inevitabilmente, si discute, e non poco, del futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il club ha esercitato l’opzione unilaterale di prolungamento del contratto fino al 2024 presente nell’accordo, ma l’allenatore di Certaldo e il presidente De Laurentiis hanno avuto un incontro a cena nei giorni scorsi per cercare un accordo per un ulteriore prolungamento con adeguamento dell’ingaggio. Le parti, però, non sembrano essere così vicine, anzi, le voci che circolano fanno pensare ad un addio alla fine della stagione in corso. E anche le dichiarazioni dei due, non fanno che dare maggior credito a queste indiscrezioni. Ovviamente, per l’eventuale sostituzione di Spalletti, si fanno moltissimi nomi, ma uno di questi è tornato in auge dopo diversi anni: Gian Piero Gasperini.

Anche Gasperini per il post Spalletti al Napoli: ecco come stanno le cose

Nel 2012, il presidente Aurelio De Laurentiis trattò l’ingaggio di Gasperini e l’affare stava per andare in porto. Poi, arrivò il rinnovo dell’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, e non se ne fece più nulla.

Adesso, il tecnico dell’Atalanta torna ad essere accostato alla panchina della società campana in caso di addio a Luciano Spalletti. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale si tratta solo di una suggestione, dettata dall’antica stima del patron partenopeo per il 65enne trainer di Grugliasco, sotto contratto con gli orobici fino al 30 giugno 2024. Nessun passo concreto è stato mosso. Gasperini ha costruito in questi anni il ‘miracolo’ Atalanta, anche se ci sono stati nell’ultimo anno diversi momenti di tensioni col club a causa di alcune scelte di mercato non condivise. Vedremo cosa succederà a fine stagione, visto che i bergamaschi sono ancora in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma la situazione per quanto riguarda Gasperini e il Napoli, ad oggi, è quella che vi abbiamo precedentemente illustrato. Vi terremo aggiornati.