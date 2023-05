Spalletti-Napoli, ore di riflessione: le possibili destinazioni | ESCLUSIVO

Spalletti riflette, ma non vuole dimettersi, De Laurentiis sta spingendo: tutte le ipotesi ancora possibili. Per il tecnico spunta anche l’ipotesi rossonera

Il futuro resta lì. Come un punto interrogativo. Perché tra Spalletti ed il Napoli non c’è ancora il sì. Non c’è, però, neppure l’addio. Qualche parola è attesa domani, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro. Una conferenza dove ci sarà il fuoco di fila delle domande ad Aurelio De Laurentiis lì presente: mentre non ci sarà il

tecnico reduce dal trionfale tricolore.

Ci sono tanti interrogativi nella mentedi Spalletti. Dopo lo scudetto si può rafforzare il Napoli? Quali sono le ambizioni possibili della società? A cosa si può puntare dopo una stagione così trionfale? Lo scenario, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, parte da un presupposto: Spalletti, a clausola attivata, non vorrebbe assolutamente dimettersi. Come dimostra la sua storia. Tutto fatto, allora? No, se pensiamo ad un rinnovo pluriennale.

In queste ore, dopo l’incontro di cui CM.IT vi ha raccontato venerdì sera, i contatti tra Spalletti e De Laurentiis continuano ad essere importanti. Soprattutto costanti, per non usare il termine frenetici. Perché le difficoltà ci sono: con qualche beninformato che fa virare sul pessimismo le possibilità che il tecnico resti a Napoli.

Spalletti-Napoli, suonano sirene anche da Milano: le ultime di CM.IT

C’è anche una componente economica. Una legata alla logistica, che Spalletti non ha mai mancato di sottolineare: il tecnico, spesso, si ritrova a dormire e praticamente

a vivere nel centro tecnico. Sono aspetti che contano, ma che non sono dirimenti. Contano, di più, le possibili offerte che potrebbero dividere Spalletti ed il Napoli.

In Premier resta il Tottenham. Ci sono altri scenari che si possono aprire, fino al PSG. Ed ovviamente, c’è un’ipotesi italiana che prende corpo. Quella legata al Milan della quale già vi parlammo e che resta concreta come gradimento del club rossonero. Un matrimonio promesso un paio di stagioni fa. Spaletti, però, era ancora sotto contratto con l’Inter e le nozze saltarono.

Che il tecnico di Certaldo piaccia alla dirigenza rossonera è il segreto di Pulcinella. Che si possa passare ad un affondo concreto, resta qualche dubbio. In particolare, legato

al desiderio di patron Cardinale di cambiare rotta dopo una stagione di alti e bassi culminata con l’eliminazione contro l’Inter nella storica semifinale di Champions.

Tutti gli scenari Spalletti-Napoli restano aperti, con il coup de théatre di Aurelio De Laurentiis sempre dietro l’angolo.