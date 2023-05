Napoli, il futuro è adesso: Spalletti a cena con De Laurentiis

Smaltita la gioia per la vittoria dello scudetto, in casa Napoli partono le grandi manovre per costruire il futuro

Il futuro del Napoli è inevitabilmente legato a quello di Luciano Spalletti: in queste ore potrebbero registrarsi già importanti sviluppi in merito alla permanenza del tecnico toscano sulla panchina degli azzurri.

Dopo giorni di dichiarazioni, notizie ed indiscrezioni, in casa Napoli partono definitivamente le grandi manovre per progettare il futuro azzurro dopo la vittoria dello scudetto. Programmazione, mercato, rafforzamento ed eventuali cessioni: di questo e tanto altro parleranno Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti in un incontro in programma questa sera in un noto albergo di Napoli.

Non una sorpresa: come anticipato la scorsa settimana da Calciomercato.it, era già in programma un incontro tra patron e allenatore prima della partita col Monza, dunque a scudetto aritmeticamente acquisito. I due si sono ritrovati poco dopo le 20 in un noto albergo napoletano dove, in queste ore, si deciderà parte del futuro della compagine azzurra.

Napoli, incontro tra Spalletti e De Laurentiis

Incontro in pieno centro tra Spalletti e De Laurentiis: si parlerà del futuro del Napoli, anche se il contratto del tecnico è stato già prolungato in virtù di una opzione prevista dall’accordo in essere.

Era necessario, però, incontrarsi comunque per pianificare il futuro. De Laurentiis è arrivato in netto anticipo, alle 19.30 circa, mentre Spalletti era ancora a Castel Volturno, nel quartier generale del Napoli che ha lasciato alle 20 circa. Si segnalano sorrisi ed animi distesi: i tifosi azzurri aspettano di conoscere la programmazione post scudetto.