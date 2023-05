De Laurentiis rompe gli indugi, convocato Spalletti: c’è la data | ESCLUSIVO

Il futuro di Spalletti a Napoli resta sempre in bilico: De Laurentiis vuole trattenere il suo tecnico ed ha stabilito entro quando vederlo

Vinci e vai via? Luciano Spalletti resterà per sempre nella storia del Napoli e di Napoli. Spalletti sarà sempre l’allenatore più importante del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La vittoria dello scudetto ad Udine nella serata di giovedì ha scritto un’impresa alla quale era difficile credere. Se Spalletti ha vinto ed andrà via lo si saprà, probabilmente, solo dopo una cena.

Andiamo con ordine. Per ora, il patron De Laurentiis ribadisce che continuerà con il suo allenatore nel desiderio di aprire un ciclo. Mentre, Spalletti sostiene che il suo futuro resta ancora tutto da disegnare. Cosa c’è che non funziona? Calciomercato.it, senza volersi assumere ruoli di cassandre, anticipò lo scorso 10 marzo nell’articolo che potete leggere qui, come le sirene per Spalletti fossero già forti. Già due mesi fa, sponda tecnico era atteso un intervento presidenziale.

De Laurentiis si muove: incontro con Spalletti fissato

Nelle previsioni, anche tendenti al pessimismo, fatte sui giornali nelle ultime ore, si percepisce come potrebbe esser complesso per De Laurentiis convincere Spalletti a restare. Diversi i fattori: l’idea di non poter fare meglio dopo lo scudetto. Un ritardo poco gradito nella progettazione del futuro: diversi sono gli aspetti che si leggono nelle ricostruzioni.

Fonti vicine alle parti svelano, in esclusiva, a Calciomercato.it, come entro il 14 maggio De Laurentiis (che nel frattempo ha attivato l’opzione di rinnovo automatico del contratto fino a giugno 2024) abbia comunicato a Spalletti del desiderio di incontrarlo a cena.

Prima della gara col Monza, presidente ed allenatore si vedranno da soli, comodi ad un tavolo, per capire da dove ripartire. Quali addii ci potranno essere, quali saranno i nomi per rendere il Napoli ancora più competitivo, l’orizzonte della prossima stagione. Soprattutto, il desiderio di entrambi di capire se c’è ancora una strada da percorrere assieme.