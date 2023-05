De Laurentiis ‘avvisa‘ Spalletti: “Non bisogna tarpare le ali a nessuno”

Napoli, le parole del patron Aurelio De Laurentiis sulla situazione riguardante Luciano Spalletti ai microfoni di Sky

La festa Scudetto del Napoli proseguirà ancora nei prossimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la città vuole ancora assaporare il trionfo derivato dalla vittoria di un campionato che gli uomini di Spalletti hanno letteralmente azzannato. Tuttavia sono proprio le voci riguardanti il futuro del tecnico di Certaldo ad agitare le acque.

Come rivelato da calciomercato.it, al momento non si può escludere alcun tipo di scenario. Spalletti non vorrebbe dimettersi ma l’accordo con il Napoli non c’è ancora: il futuro resta appeso, con un punto interrogativo che potrebbe essere risolto soltanto nei prossimi giorni. I contatti tra le parti proseguono più fitti che mai per provare a trovare gli incastri giusti di un mosaico ancora tutto da comporre. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’intervento del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha contribuito a fugare i dubbi. Anzi.

Napoli, De Laurentiis: “Spalletti fuoriclasse, ma…”

Così ha risposto infatti De Laurentiis alle domande circa la situazione legata a Luciano Spalletti: “Si tratta di un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio. Da noi l’ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca ad esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare.”

A Napoli sarebbe meglio? “Senza dubbio. Tuttavia nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalicabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me. Bisogna essere legati, come lo sono ad Ancelotti, Benitez, Mazzarri e Reja. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato e a chi ha ricevuto.”

Immancabile poi la chiosa in napoletano, ricalcando un motto celebre sotto le pendici del Vesuvio: “Chi ha dato ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ha avuto, scurdammoce o’ passat simm e Napul paisà”.