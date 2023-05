La Juventus lo ha scelto, Tudor riflette: le ultime | CM.IT

Igor Tudor resta il favorito alla guida della Juventus in caso di addio di Allegri, il tecnico croato riflette sull’approdo in bianconero

La giornata odierna potrebbe essere quella che chiude i conti con il passato e fa partire il futuro in casa Juventus. Se i giudici del tribunale federale dovessero accettare l’accordo per il patteggiamento trovato tra la società bianconera e la Procura Figc, si chiuderebbe il tempo delle aule (almeno quelle sportive) di tribunale e per il club piemontese si aprirebbe quello dei programmi per il futuro con un primo argomento all’ordine del giorno: la guida tecnica.

La posizione di Massimiliano Allegri, nonostante un ricco contratto di due anni e la conferma pubblica di Calvo, non è salda. Il tecnico toscano è inviso ad una parte dei tifosi ed è da tempo nel mirino della critica per il non gioco della Juventus e per non saper valorizzare alcuni dei talenti più importanti della rosa bianconera, Vlahovic e Chiesa su tutti.

Una situazione che potrebbe portare ad un cambio in panchina e, come raccontato in passato da Calciomercato.it, in cima alla lista dei candidati in caso di addio di Allegri c’è Igor Tudor. Il tecnico croato del Marsiglia ha già esperienza a Torino, sia da calciatore che da allenatore (è stato nello staff di Pirlo) e il suo nome piace anche alla piazza.

Calciomercato Juventus, le ultime su Tudor

Tra la Juventus e Tudor i contatti proseguono, la società lo ha scelto da tempo come sostituto di Allegri in caso di addio. Anche il tecnico è attratto dalla possibilità di sedersi sulla panchina bianconera.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, allo stesso tempo l’ex allenatore dell’Udinese riflette sul presente e futuro della Juventus, percependo un po’ di confusione all’interno della società. I giorni successivi alla fine del campionato (il Marsiglia chiuderà al terzo posto, dietro Psg e Lens) potranno servire a delineare un quadro più chiaro della situazione. Intanto, tra Juve e Tudor i contatti proseguono.