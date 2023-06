Rinnovo Leao, conto alla rovescia: ecco quando firma

Milan, per il rinnovo di Leao il momento è sempre più vicino: ecco quando è prevista la firma dell’attaccante portoghese

Tempo di far partire il conto alla rovescia: dopo l’accelerata in aprile e il raggiungimento dell’accordo totale, ora Rafael Leao è pronto a prolungare il proprio contratto con il Milan.

Al portoghese andranno tra i 6,5 e i 7 milioni di euro netti a stagione (5 milioni netti più bouns) e firmerà sino al 2028. La clausola rescissoria sale, invece, a 175 milioni di euro. La volontà di Leao di rimanere al Milan non è mai stata messa in discussione ed è proprio per questo che dalle parti di via Aldo Rossi non hanno mai perso l’ottimismo.

Come vi abbiamo ripetuto in più occasioni, manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale. E la giornata decisiva sarà domani. Nel pomeriggio l’attaccante lusitano sarà a Casa Milan per apporre la firma sul rinnovo di contratto. Un annuncio che ormai tutto il popolo rossonero aspetta con impazienza. Mancano però solo poche ore per quello che potrebbe essere considerato come il primo grande colpo di mercato del Milan in vista della prossima stagione.