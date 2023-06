Juve, la sentenza peggiore: “Due anni di squalifica dalla Uefa”

Juventus, dopo il patteggiamento può arrivare dalla Uefa la sentenza peggiore possibile: “Due anni di squalifica”

Si è chiuso positivamente il patteggiamento proposto dalla Juventus alla Procura Federale per il filone stipendi. L’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale ha infatti decretato una una sanzione pecuniaria pari a 718.240,00 euro nei confronti del club bianconero.

Con questa manovra la Juventus potrebbe aver anche dribblato un’eventuale sanzione da parte dell’Uefa. I bianconeri rinuncerebbero infatti volentieri ad un anno fuori dalle coppe europee, soprattutto se si dovesse trattare di Europa League o ancor più di Conference League. Una penalizzazione dalla Uefa dunque non va esclusa, ma uno scenario che vedrebbe più di un anno di penalizzazione sarebbe un grosso guaio per i bianconeri.

Juventus, Padovan sicuro: “Due aanni di squalifica dalla Uefa”

E c’è chi ipotizza come saranno proprio due gli anni d’assenza dalle competizioni europee che la Uefa infliggerà alla Juventus.

Una penalizzazione pesantissima e di cui è convinto Giancarlo Padovan. Il giornalista è intervenuto a ‘Radio Napoli Centrale’ e ha sottolineato come secondo lui la Uefa interverrà con una punizione di due anni nei confronti della società piemontese: “Secondo me, la Uefa farà pagare la SuperLega alla Juventus e li squalificherà per due anni”. I bianconeri, sotto la presidenza Agnelli, sono stati infatti tra i club che più hanno spinto per creare la SuperLega insieme a Barcellona e Real Madrid. Una vicenda che il presidente Ceferin non ha certamente dimenticato e che, secondo Padovan, potrebbe avere possibili ripercussioni.