Patteggiamento Juve, ecco come dribblare la sanzione Uefa

Le ultime news Juventus riguardano il patteggiamento con la Procura Figc sulla Manovra stipendi e le conseguenze con la Uefa

Incassati i 10 punti di penalizzazione per il filone plusvalenze che hanno fatto precipitare la Juventus dal terzo al settimo posto, in questo momento i legali del club bianconero sono davanti al Tribunale Federale Nazionale per la questione legata alla Manovra stipendi.

La Juve e la Procura della Figc hanno avanzato una proposta di patteggiamento che, se accolta, dovrebbe portare ad una forte ammenda nei confronti della società piemontese e forse un massimo di 2 o 3 punti di penalizzazione aggiuntivi da scontare in questo campionato. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è quello di chiudere tutte le questioni giudiziarie prima della fine di questa stagione, per poter vivere la prossima senza il rischio di nuove sanzioni. Starà al TFN decidere se accettare il patteggiamento (scenario più probabile) oppure rifiutarlo e procedere con il processo ordinario. Una situazione che avrà ripercussioni anche a livello europeo, andiamo a vedere il motivo.

Juventus-Uefa, il patteggiamento evita due anni senza coppe

E’ probabile che alla Juventus venga inflitta soltanto una multa, ma anche qualora arrivassero 3 punti di penalizzazione, la squadra di Allegri sarebbe aritmeticamente almeno al settimo posto e quindi qualificata alla prossima Conference League.

Nell’ultima giornata di Serie A, infatti, Torino e Fiorentina potrebbero al massimo raggiungere i bianconeri in classifica, ma la Juve è messa meglio negli scontri diretti con entrambi e nella classifica avulsa a tre. Il che vuol dire che se la Uefa decidesse di sanzionare a sua volta il club di Via Druento con l’esclusione dalle coppe per una stagione, questa si applicherebbe per l’annata 2023-24. L’obiettivo è quello di evitare due anni senza coppe, cosicché se la Juventus nella prossima stagione dovesse arrivare tra le prime quattro, potrebbe poi partecipare regolarmente alla Champions League 2024-25.