Ora la Juve pensa al mercato: Vlahovic regala il post Di Maria

Archiviata le questioni giudiziarie, a livello sportivo, la Juve può concentrarsi sul mercato: Vlahovic regala il post Di Maria

Archiviata dopo mesi la parentesi legata alla giustizia sportiva, la Juventus può concentrarsi totalmente sul programmare la prossima stagione.

I bianconeri, con il patteggiamento arrivato sul filone relativo a manovre stipendi, partnership con altri club e rapporti con agenti, hanno chiuso i conti con la giustizia sportiva e potranno partire ‘puliti’ nella prossima stagione. Questo significa avere la possibilità di costruire una squadra in grado di tornare subito a competere per il titolo.

Per farlo, servirà rinforzare in maniera adeguata una rosa che in questa stagione ha palesato più di una pecca e che nelle prossime settimane vedrà diversi calciatori andare via. Per Di Maria, come raccontato da Calciomercato.it, l’addio sembra ormai essere vicino e proprio al posto dell’argentino potrebbe arrivare un calciatore dalla Premier League. Si lavoro al colpo grazie a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, primo colpo dalla Premier

In attesa di capire se in panchina siederà Allegri o un nuovo allenatore, come Tudor in cima alle preferenze della Juventus, e soprattutto in attesa del nuovo direttore sportivo, la società lavora comunque sul mercato e imposta le trattative che potranno poi essere formalizzate nelle prossime settimane.

Uno dei temi ‘caldi’ è quello di Christian Pulisic. L’esterno statunitense, 24 anni, sembra destinato a lasciare il Chelsea, cui lo lega un contratto fino al 2024. Il suo nome è stato accostato anche, in Serie A, a Milan e Napoli, ma i bianconeri appaiono favoriti. Questo scrive, sul proprio account Twitter, Ekrem Konur, secondo cui la Juve è in testa alla corsa per acquistare l’ex Borussia Dortmund.

Un colpo che potrebbe essere realizzato anche senza un eccessivo esborso economico: i Blues, infatti, sarebbero pronti ad accettare un’offerta di poco superiore ai 23 milioni di euro. Insomma, tutto fa pensare che l’operazione possa davvero andare in porto, senza dimenticare anche l’interesse del Chelsea per Dusan Vlahovic. I due affare potrebbero essere uniti in una sola trattativa anche se la Juve per il serbo preferirebbe una offerta solo cash. Tutto da vedere comunque: Pasalic nel mirino della Juve, Vlahovic può portarlo a Torino per il post Di Maria.