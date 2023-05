Tutto su Vlahovic, la nuova dirigenza non cambia idea

La nuova dirigenza punta su Dusan Vlahovic, il tecnico approva e anche economicamente l’affare è fattibile: Juventus avvisata

Ed ora si apre il mercato. Capitolo giustizia sportiva chiuso, la Juventus ha finalmente il via libera per programmare il futuro. Lo farà il nuovo direttore sportivo (probabilmente Giuntoli) quando sarà annunciato.

La prima scelta, al di là delle dichiarazioni arrivate nelle scorse settimane, sarà quella sull’allenatore. La conferma di Allegri non è così scontata, come sembrerebbe da contratto, e in caso di addio, come raccontato da Calciomercato.it, il nome in prima fila è quello di Igor Tudor, attualmente a Marsiglia.

Sciolti i nodi direttore sportivo e allenatore, sarà il momento di costruire la squadra e, considerati anche i mancati introiti della Champions, non è escluso che si deciderà qualche sacrificio eccellente. Tra i nomi più ‘caldi’ in questo senso, c’è sicuramente Dusan Vlahovic. Il serbo non è reduce da una stagione particolarmente felice, ma questo non frena le pretendenti e ce n’è una che è pronta a far partire l’assalto.

Calciomercato Juventus, via Vlahovic: la nuova dirigenza all’assalto

Il nome è quello del Bayern Monaco, di cui Calciomercato.it, vi ha parlato nelle scorse settimane. Il club tedesco è alle prese con una profonda rivoluzione dopo la sofferta vittoria del campionato, ma la nuova dirigenza – capitanata da Rummenigge – è pronta a ripartire e a farlo puntando proprio su Vlahovic che piace anche in Premier League e in Liga.

Come raccontato da ‘Sky Sport Germania’, il 9 bianconero è stato nuovamente oggetto di discussione all’interno della dirigenza bavarese e il suo profilo entusiasma il tecnico Thomas Tuchel, nonostante le difficoltà avute in questa stagione.

La stessa fonte, indica alcuni aspetti che potrebbero favorire l’operazione, partendo dai buoni rapporti tra lo stesso Rummenigge e la Juventus. La forte candidatura di Vlahovic, non esclude i nomi di Kolo Muani e Kane, ma rispetto a questi ultimi, il serbo ha un vantaggio: il costo inferiore.