Non solo Messi, l’Al-Hilal guarda anche in casa Inter

L’Al-Hilal guarda in Europa e in particolare in casa Inter: il club saudita punta un giocatore nerazzurro oltre a Leo Messi

Il mercato deve ancora entrare nel vivo, ma alcune trattative sembrano già essere caldissime. Dalla Francia hanno sottolineato come Jorge Messi, papà e agente di Leo, abbia accettato l’offerta da parte dell’Al-Hilal.

Il club saudita è intenzionato a portare la ‘Pulga’ a Riyad e avrebbe messo sul piatto una faraonica proposta di 1,2 miliardi di euro a stagione. Messi però non sarebbe il solo obiettivo dell’Al-Hilal. La società araba infatti guarda anche ad un nome molto noto della nostra Serie A, Edin Dzeko, che disputerà il prossimo 10 giugno la finale di Champions League con la maglia dell’Inter sfidando il suo vecchio club, il Manchester City.

Inter, l’Al-Hilal punta Dzeko: proposto un biennale

Come sottolineato da ‘Fussball Transfers’, l’Al-Hilal avrebbe formulato un’offerta all’attaccante bosniaco per convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita.

Dzeko è sotto contratto con il club nerazzurro sino a fine stagione. Il suo rinnovo è uno dei temi discussi in casa Inter: vi abbiamo raccontato di come ci sia distanza tra la domanda e l’offerta, ma la proposta proveniente dall’Asia potrebbe preoccupare e non poco la società meneghina. Al centravanti è stato proposto un contratto biennale e certamente l’Al-Hilal potrebbe soddisfare qualsiasi richiesta economica del giocatore e del suo entourage. Il club saudita ha grandi progetti e punta quindi ad un super doppio colpo a zero dall’Europa. L’Inter intanto proverà a non mollare la presa: lo stesso attaccante, ad una domanda in merito al rinnovo, aveva sottolineato come la sua firma dipendesse dalla società.