Dzeko, gol e rinnovo: “Ecco da cosa dipende”

E’ stato il suo gol a sbloccare il match: Edin Dzeko si gode il successo e risponde in maniera chiara sul rinnovo

Un gol in avvio, poi tanto sacrificio per aiutare la squadra. Edin Dzeko ha messo il suo marchio nella vittoria dell’Inter nel derby Champions contro il Milan.

L’attaccante bosniaco ha sbloccato il match dopo appena 8 minuti di gioco ed ha fornito una prestazione importante anche in fase di non possesso palla. Così, dopo il match a ‘TV8’, il calciatore nerazzurro commenta la partita: “Quanti anni ho? Quanto ho detto l’ultima volta? Sì, ne ho 37, però mi sento bene. Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato tre giorni fa. Non solo io, ma tutta la squadra era molto carica: non accade sempre di giocare un derby come semifinale di Champions. Eravamo tutti concentrati e questo ci ha ripagato”.

Calciomercato Inter, Dzeko e il rinnovo: “Dipende dalla società”

Nel continuare il suo intervento, Dzeko si mostra soddisfatto per il grande lavoro fatto anche in fase difensiva.

“Chi mi conosce sa che sono questo. Magari ogni tanto non arrivano gol e si parla solo di questo. Io sono di più, anche oggi ho fatto un lavoro per la squadra che soprattutto in queste partite ci vuole”. Infine, la domanda sul rinnovo: “Quando firmo il rinnovo? Non lo so (sorride, ndr): devi chiederle alla società, dipende da loro”.