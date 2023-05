Napoli, Italiano senza clausola: Conceicao, contatti intensificati | ESCLUSIVO

Continua la ricerca del sostituto di Spalletti in casa Napoli: Italiano e Conceição al vertice della short list di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha quasi chiuso le porte all’arrivo di Luis Enrique al Napoli: le parole, delle quali vi abbiamo dato conto stamane, del patron del Napoli aprono a scenari con diversi nomi sul tavolo.

Una decina, a detta del primo dirigente azzurro. Forse qualcosa in meno, ma sono diversi i profili monitorati.

Calciomercato.it ha sondato ambienti vicini a De Laurentiis: la candidatura di Sergio Conceição prende quota. Jorge Mendes, agente del tecnico portoghese, detiene contatti costanti con De Laurentiis. L’attuale tecnico del Porto da diverso tempo e, forse, per una notte è anche già stato allenatore del Napoli. Da due anni è seguito da De Laurentiis. Al termine di questa stagione, stando a rumors dal Portogallo, potrebbe divorzare dal Porto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata appunto a giugno 2024.

Inoltre, va aggiunto che al momento quello del club azzurro è, in assoluto, l’interesse più concreto mostrato nei confronti dell’allenatore ex Lazio ed Inter.

Italiano-Napoli, Aquiliani può sbloccare la trattativa

L’altra macro ipotesi della short list di De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è stato molto chiaro: fino alla finale di Conference, non se ne parla di futuro. Il suo agente, Fali Ramadani, è un altro di quelli che ha ottimi rapporti con De Laurentiis.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, il tecnico siciliano nato in Germania non ha clausola, ma un contratto fino al 2024 con un’opzione di rinnovo per il 2025. Da Firenze, inoltre, arriva anche che potrebbero non esserci barricate all’amico De Laurentiis.

In avvio di stagione, Italiano ha avuto più di un attrito col club. Inoltre, in casa viola, c’è attesa per comprendere come Alberto Aquilani possa gestire la prima squadra dopo gli ottimi risultati che sta conquistando in Primavera.

Italiano, ovviamente, ce ne fosse l’opportunità non potrebbe che valutare con estrema attenzione l’ipotesi Napoli.

Se vanno scartate senza se e senza ma le ipotesi Conte e Gasperini (il Napoli non vuol giocare a tre, ma mantenere il suo sistema di gioco), resiste invece la candidatura di Thiago Motta.

Il tecnico del Bologna potrebbe vedere in Fabio Grosso il suo successore. Voci vicine al tecnico rossoblu giurano che non ci sono stati contatti con De Laurentiis o con i suoi uomini. Anche se il nome continua a piacere.