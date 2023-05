Il colpo è a zero: il Milan parte col botto e non si ferma

I rossoneri sono pronti a muoversi con forza fin da subito sul mercato: ecco i primi affari praticamente conclusi e quelli possibili

E’ bastato il solito Olivier Giroud per permettere al Milan di battere la Juventus e conquistare il pass per la Champions League.

Paolo Maldini e Frederic Massara possono adesso pensare solo ed esclusivamente alla prossima stagione e ad un calciomercato che dovrà essere all’altezza delle aspettative. Il Milan ha bisogno di rinforzi in ogni reparto per allungare la rosa, serve certamente un bomber che vada facilmente in doppia cifra e un paio di centrocampisti di spessore, ma gli affari lungo questa calda estate saranno diversi.

In attesa del super colpo, legato al centravanti, Maldini e Massara si stanno muovendo sul mercato dei giocatori che vedranno scadere il proprio accordo il prossimo 30 giugno. Così la settimana che è appena iniziata può davvero essere quella giusta non solo per il rinnovo di Rafael Leao, ma anche per Kamada. Il giapponese, come abbiamo scritto su Calciomercato.it, ha detto sì al Milan e con la Champions League conquistata è pronto l’affondo per chiudere l’affare. E non è da escludere che l’ormai ex Eintracht faccia le visite mediche a brevissimo.

Ma Kamada non è l’unico acquisto a parametro zero che il Milan è intenzionato a mettere a segno. Il calciomercato rossonero, non dimentichiamolo, ripartirà da Sportiello, come vice Maignan, per il quale è davvero tutto fatto, ormai da mesi.

Calciomercato Milan, il parametro zero va di moda: tutti i nomi in lista

Se due colpi sono stati praticamente messi a segno, altri in questo calciomercato potrebbero andare in porto.

Sono diversi, infatti, i cacciatori finiti nel mirino del Diavolo. Il sogno porta il nome di Marco Asensio. Lo spagnolo lascerà il Real Madrid, piace tanto a Maldini e ai tifosi, ma la concorrenza è agguerrita. C’è il Psg e diversi club inglesi che fiutano l’affare. Per i rossoneri è davvero difficile, ma non impossibile. Restando al reparto avanzato, sul taccuino del Milan ci sono anche El Shaarawy e Firmino. Per l’italiano, che come scritto su queste pagine, piace tanto anche al Monza di Galliani, la priorità resta la Roma, con la quale avrà un confronto a fine stagione. Il brasiliano, al momento, invece, è davvero solo un’idea, anche perché lo stipendio non è certo basso. Discorso identico per Tielemans, pronto a dire addio al Leicester.